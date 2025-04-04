مانشستر سيتي يودع دي بروين بعد إعلانه الرحيل

أعلن لاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين اليوم الجمعة أنه سيترك حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم.

وحصد دي بروين (33 عاما) 16 لقبا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من نادي فولفسبورغ الألماني في 2015 وهي حصيلة تتضمن ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا في 2023. كما جرى اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

وقال اللاعب البلجيكي على إنستغرام "سأدخل في الموضوع مباشرة… أعلمكم جميعا أن الأشهر المقبلة ستكون الأخيرة لي كلاعب في مانشستر سيتي".

وأضاف "يصعب جدا على نفسي إعلان هذا الأمر لكن كل اللاعبين يعرفون أن هذا اليوم سيأتي لا محالة. حان هذا اليوم بالنسبة لي ومن واجبي أن أبلغكم أولا بهذا القرار. لكل قصة نهاية، لكن هذا بالتأكيد كان أفضل فصل".

وثارت تكهنات منذ أشهر بشأن مستقبل دي بروين في النادي إذ من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم.

ودي بروين واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ولعب دورا محوريا في نجاح مانشستر سيتي لكنه عانى من الإصابات في المواسم الأخيرة.

مانشستر سيتي سيقوم بوداعية كبيرة لكيفين دي بروين هذا الصيف عندما ينتهي عقده، لتكون النهاية لـ 10 سنوات له مع النادي 🩵 pic.twitter.com/NuGg9ExLE8 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 4, 2025

وقال مانشستر سيتي في بيان "سيودع مانشستر سيتي لاعبه كيفن دي بروين وداعا حارا هذا الصيف عند انتهاء عقده، منهيا بذلك فترة رائعة استمرت عشر سنوات مع النادي".

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وأضاف النادي "يتوجه النادي وجميع مشجعيه بتحية وداع حارة لواحد من أعظم اللاعبين الذين ظهروا على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز".

بيب جوارديولا يقيم كيفين دي بروين بين اللاعبين الذين دربهم 🔥🩵 pic.twitter.com/unKioQzyfC — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 4, 2025

وشارك دي بروين في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم بعد أن غاب عن الملاعب بسبب الإصابة في سبتمبر/أيلول وصعوبة استعادة لياقته البدنية الكاملة.

وخاض دي بروين إجمالا 413 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، مسجلا 106 أهداف وقدم 174 تمريرة حاسمة.

وبفضل دوره كصانع لعب، أصبح ثاني أكثر اللاعبين الذين قدموا تمريرات حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 118 تمريرة، خلف رايان جيجز (162).

ورغم الموسم المخيب للآمال، لا يزال دي بروين يملك الفرصة لإضافة لقب آخر إلى خزانته إذ من المقرر أن يواجه نوتنغهام فورست في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 26 أبريل/نيسان.