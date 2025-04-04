رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

جيمي فاردي بطل تحدى الصعاب لبلوغ المجد الكروي

Leicester City v Manchester United - Premier League
جيمي فاردي حصل على جائزة الحذاء الذهبي في موسم 2019-2020 (غيتي)
4/4/2025

يُعتبر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي أحد أبرز الأمثلة على أن الإرادة والطموح وعدم الاستسلام يمكنهم تعويض التأخر في بلوغ القمة والمجد الكروي.

وُلد جيمي فاردي في 11 يناير/كانون الثاني 1987 في شيفيلد، بإنجلترا. ومنذ صغره كان شغوفا بكرة القدم، ولكن حياته لم تكن مليئة بالفرص التي تسمح له بالدخول إلى عالم الاحتراف مبكرا.

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البدايات والتحديات

في سن الـ16، تم استبعاده من أكاديمية شيفيلد وينزداي، ليواجه أول تحد في مسيرته الرياضية، ورغم ذلك لم يتخلَّ عن حلمه في أن يصبح لاعبا محترفا.

في بداية مسيرته، قرر فاردي البقاء قريبا من اللعبة بالانضمام إلى نادي ستوكبريدج، وهو فريق للهواة في الدوري الإنجليزي الأدنى.

وفي صفوف هذا النادي الصغير، استمر في تطوير مهاراته وقدم أداء لافتا. بينما كان يعمل في مصنع للخلايا ليكمل دخله، حيث كان راتبه الأسبوعي لا يتجاوز 39 دولارا.

وبالرغم من التحديات المالية والمهنية، استمر في اللعب بجدية واهتمام كبير، وبدأ يظهر موهبته الفائقة في خط الهجوم.

وفي موسم 2010-2011، انتقل إلى هاليفاكس تاون ليبدأ رحلة التحول الحقيقية، وهناك أثبت جدارته بتسجيله 25 هدفا في 37 مباراة.

لاحقا انتقل إلى فليتوود تاون، ليعيد اكتشاف نفسه ويقود الفريق إلى التتويج بالبطولات.

Britain Soccer Football - Leicester City v Everton - Barclays Premier League - King Power Stadium - 7/5/16 Leicester City's Jamie Vardy lifts the trophy as he celebrates winning the Barclays Premier League as partner Rebekah Nicholson looks on Reuters / Darren Staples Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
فاردي ساهم في تتويج ليستر سيتي بلقب البريميرليغ في موسم 2015-2016 (رويترز)

التوهج مع ليستر سيتي

لم يكن الانتقال إلى ليستر سيتي عام 2012 سهلا، إذ لم ينسجم اللاعب مباشرة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بفضل الدعم الكبير من المدرب نايجل بيرسون، استطاع فاردي أن يستعيد ثقته ويصبح إحدى الركائز الأساسية في الفريق.

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وفي موسم 2015-2016، قاد ليستر سيتي لتحقيق مفاجأة تاريخية بفوزهم بلقب البريميرليغ، وبعد هذا الإنجاز غير المسبوق، أصبح فاردي رمزا من رموز الكرة الإنجليزية، وواصل تسجيل الأهداف وأثبت نفسه كأحد أفضل المهاجمين في الدوري وحصل على جائزة الحذاء الذهبي في موسم 2019-2020، عندما سجل 23 هدفا.

ومع تقدم السنوات، ورغم العروض المغرية من أندية خارج إنجلترا، قرر فاردي البقاء في ليستر سيتي، متمسكا بمسيرته مع الفريق الذي ساعده على تحقيق المجد.

ورغم أن فاردي قرر اعتزال اللعب الدولي في سن الـ31، فإن مسيرته مع "الثعالب" تستمر بنجاح كبير.

المصدر : مواقع إلكترونية

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