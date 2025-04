تاريخ لقاءات ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك

بعد 11 عاما من آخر مواجهة بينهما، يتجدد الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وبلغ الريال والبارسا المباراة النهائية لكأس الملك بعد فوزهما على ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد بنفس النتيجة (5-4) في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

ويُعد النهائي الذي سيُقام يوم 26 أبريل/نيسان الجاري على ملعب لاكارتوخا في مدينة إشبيلية هو الثامن بين الفريقين في تاريخ المسابقة.

ويملك ريال مدريد أسبقية تاريخية طفيفة على غريمه برشلونة، إذ فاز النادي الملكي في 4 نهائيات مقابل 3 للفريق الكتالوني.

وترى صحيفة "آس" الإسبانية أن الرهان في هذه المباراة يتجاوز كونها نهائي الكأس، إذ يمكن أن تؤثر نتيجتها على سباق الليغا وربما -حتى- تهيئ المسرح لمواجهة أخرى محتملة في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

ويسعى ريال مدريد إلى محو الهزائم القاسية التي تلّقاها أمام برشلونة في الليغا ونهائي كأس السوبر هذا الموسم (0-4 و2-5 على التوالي)، فيما يريد الأخير تأكيد أفضليته المطلقة على غريمه.

وتاليا تاريخ المواجهات المباشرة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا:

أُقيمت المباراة يوم 21 يونيو/حزيران 1936 على ملعب مستايا قبل أقل من شهر على اندلاع الحرب الأهلية في إسبانيا، وفيها حقق الريال اللقب بفضل هدفي إيغينيو ولوكوي بينما سجل إسكولا هدف البارسا الوحيد.

تجددت المواجهة بين الغريمين في نهائي كأس الملك للمرة الثانية بعد 32 عاما من الأولى، وفيها انتصر البارسا بهدف من النيران الصديقة سجله زونزونيغوي في مرمى فريقه ريال مدريد.

أُقيمت تلك المباراة التي اشتهرت إعلاميا بـ"نهائي الزجاجات" يوم 11 يوليو/تموز 1968 على ملعب سانتياغو برنابيو، وفيها رمت جماهير الميرنغي الزجاجات داخل الملعب اعتراضا على قرارات الحكم أنطونيو ريغو.

ألحق ريال مدريد هزيمة ساحقة بغريمه برشلونة في نهائيّ الكأس الذي أُقيم على ملعب فيسنتي كالديرون (المعقل القديم لأتلتيكو مدريد) وذلك يوم 29 يونيو/حزيران 1974.

في تلك النسخة لم يُسمح للاعبين الأجانب بالمشاركة في نهائي كأس الملك الأمر الذي منح ريال مدريد الأفضلية على حساب برشلونة وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

أُقيمت تلك المباراة يوم 4 يونيو/حزيران 1983 على ملعب لا روماريدا الخاص بنادي ريال سرقسطة، وفيها انتصر برشلونة بهدفي فيكتور مونيوز وماركوس ألونسو.

للمرة الثانية يحتضن ملعب مستايا نهائي كأس الملك بين الريال والبارسا، وهذه المرة فاز الفريق الكتالوني بهدفي لاعبيه أمور وخوليو ساليناس.

وكان هذا الفوز بمثابة نقطة تحوّل لبرشلونة الذي أبقى على مدربه يوهان كرويف ليقود الفريق بعدها للتتويج بـ4 بطولات دوري متتالية.

تقابل العملاقان على ملعب مستايا مرة ثالثة وذلك يوم 20 أبريل/نيسان 2011 في موسم شهد 5 مباريات كلاسيكو (اثنتان في الليغا واثنتان في دوري أبطال أوروبا وواحدة في نهائي كأس الملك).

للمرة الأولى امتد النهائي بين ريال مدريد وبرشلونة للأشواط الإضافية وفيها سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية متقنة، ليُهدي اللقب للنادي الملكي.

