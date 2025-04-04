موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة غدا السبت -الخامس أبريل/نيسان- على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في مدينة برشلونة الإسباني.

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وتنطلق صافرة انطلاق المواجهة الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة (22:00)، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (21:00)، السابعة مساء بتوقيت غرينتش (19:00).

ويدير المباراة الحكم خيسوس خيل مانزانو.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمواجهة برشلونة وريال بيتيس:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2 French

beIN Sports HD 2 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتطلع فريق برشلونة إلى الحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الليغا، التي يتربع عليها بـ66 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

ويدخل برشلونة مباراة ريال بيتيس، منتشيا بعدما تغلب على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف -الأربعاء الماضي- في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليصعد للمباراة النهائية فائزا 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يخسر برشلونة أي لقاء منذ بداية هذا العام، وهي الفترة التي شهدت تتويجه بكأس السوبر الإسباني وصعوده لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه عقبة بنفيكا البرتغالي 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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ويسعى برشلونة إلى تحقيق انتصاره العاشر على التوالي في الدوري، والثامن له على التوالي في كافة البطولات، من أجل الابتعاد أكثر بصدارة جدول الترتيب.

وستكون مباراة بيتيس أفضل استعداد للفريق قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة في حصد النقاط الثلاث، لا سيما أن ريال بيتيس ليس منافسا سهلا، في ظل رغبته القوية في حصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة في جدول الترتيب، خاصة أنه لا يزال ينافس على احتلال أحد المراكز المؤهلة اللعب في الدوري الأوروبي ودوري الأبطال.

ويحتل بيتيس المركز السادس برصيد 47 نقطة، بفارق الأهداف خلف فياريال، صاحب المركز الخامس، الذي يؤهل صاحبه للعب في الدوري الأوروبي، وبفارق 6 نقاط خلف أتلتيك بلباو، الذي يحتل المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال.

ويدخل بيتيس المباراة بسجل انتصارات رائع، إذ حقق الفوز في آخر 6 مباريات بالدوري، كما أنه لم يخسر سوى مباراتين فقط في آخر 10 مباريات بالدوري.

وفشل بيتيس في تحقيق أي انتصار على برشلونة في الدوري في آخر 6 مواجهات، إذ خسر في 5 مباريات وتعادل في مباراة.