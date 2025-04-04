موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد ضيفه الأهلي في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة.

تقام المباراة غدا السبت -الخامس من أبريل/نيسان- على ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (20:00).

ويدير المباراة المنتظرة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو.

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمباراة الاتحاد والأهلي:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعى الاتحاد لتثبيت أقدامه على المسار الصحيح وإحكام قبضته على الصدارة.

وفي الجولة الماضية، عاد الاتحاد -بقيادة المدرب لوران بلان- إلى درب الانتصارات بتغلبه 2-1 على الرياض، بعد 3 تعادلات متتالية سمحت للهلال ثاني الترتيب بتقليص الفارق.

ويخوض الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما سجل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليفوز 3-2 على الشباب في نصف نهائي كأس الملك الثلاثاء الماضي.

أما الأهلي فيخوض المباراة، المقررة السبت، بعدما حظي بفترة راحة أطول، أملا في العودة إلى درب الانتصارات بعدما اكتفى بنقطة واحدة من آخر مباراتين في الدوري.

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وتعادل الأهلي 2-2 مع الخليج بهدف في الوقت القاتل سجله جالينو قبل أن يخسر 2-1 أمام الأخدود في الجولة الماضية عندما تلقى هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليهدر تقدمه بهدف عكسي وضعه في المقدمة في الشوط الأول.

ويأمل الاتحاد في مواصلة تفوقه الطفيف على الأهلي في الآونة الأخيرة إذ حقق 3 انتصارات في آخر 5 مباريات جمعت بينهما.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في الدوري برصيد 48 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط أمام الهلال ثاني الترتيب.