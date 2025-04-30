رقم جديد ينتظر لامين جمال أمام إنتر ميلان

يواصل لامين جمال (موهبة برشلونة الصاعدة) تحطيم الأرقام القياسية تواليا في سن مبكرة، حيث سيكون على موعد مع كتابة التاريخ عندما يواجه فريقه السابق إنتر ميلان في نصف نهائي أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مساء الأربعاء إنتر ميلان ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبالنسبة إلى المدرب هانسي فليك، فإن جمال (17 عاما) سيبدأ أساسيا أمام إنتر ميلان في ملعب المنتجويك لتكون مباراته رقم 100 مع الفريق الأول للبرسا.

وبهذا سيكون جمال أصغر لاعب يخوض 100 مباراة رسمية مع النادي الكتالوني.

وقال جمال في مؤتمر صحفي قبل المباراة "أعتقد أن قلة من اللاعبين في سني خاضوا هذا العدد من المباريات مع برشلونة، وأنا أُقدّر ذلك". وأضاف "أنا سعيد أيضا بعقلية التحفيز الدائم والثبات الذي أتمتع به والمستوى الذي وصلت إليه في سن الـ17".

ومنذ دخوله بديلا في آخر 7 دقائق من لقاء ريال بيتي موسم 2023-2024، أثبت جمال مكانه لاعبا أساسيا بالفريق الأول، وواصل فليك الاعتماد عليه كلما سنحت له الفرصة على يمين خط الهجوم مثيرا الإعجاب والدهشة.

وأصبح الدولي الإسباني من العناصر الأساسية في تشكيلة البلوغرانا، وواحدا من أفضل الأجنحة في العالم بناء على ما يقدّمه من أداء ومهارات استثنائية.

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ورغم صغر سنه، حقق جمال 14 رقما قياسيا، وهو إنجاز كبير للاعب بهذه السن.