مهمة جديدة لرونالدو في مانشستر يونايتد

رجّح خبير في التمويل الرياضي أن يستثمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جزءا من أمواله في ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويقترب رونالدو لاعب النصر السعودي حاليا من اعتزال كرة القدم مع بلوغه سن الـ40 عاما وهو ما جعله يفكّر في مستقبله بعد توديع الملاعب.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية list 2 of 2 نقطة ضعف تهدد حلم برشلونة بتكرار إنجاز الثلاثية end of list

ويرى روب ويلسون الخبير في التمويل الكروي أن رونالدو قد يستثمر في مانشستر يونايتد لكنه في الوقت نفسه اقترح عليه ناديا آخر من درجة أدنى يحظى بفرصة نجاح أعلى.

وقال ويلسون "سأشعر بالدهشة إذا لم يقم رونالدو بالاستثمار في ناد إنجليزي. أعتقد أنه سيسعى للدخول بطريقة ما في ناد مثل مانشستر يونايتد كاستثمار إستراتيجي أو كمالك جزئي".

وأضاف "كما قلت مؤخرا عن احتمال استثمار إيلون ماسك في عالم كرة القدم، فإن نادي تشيلتنهام تاون رغم أنه يعد أصلا ماليا قليل القيمة مقارنة باليونايتد إلا أنه يتميز بأسس مالية قوية".

وتابع ويلسون "إذا أراد مستثمر النظر في ناد كروي فلن يجد خيارا أفضل من تشيلتنهام تاون، لأنه يحتل مكانة مميزة ضمن قائمة الأصول الكروية الجذابة".

ويؤكد الخبير ويلسون أن دخول شخصيات مثل ماسك أو رونالدو في مجال الاستثمار الكروي لن يشكّل عبئا ماليا كبيرا عليهما، وأوضح "الحقيقة هي أن الأمر بالنسبة لماسك أو رونالدو يُعد بمثابة فكة صغيرة نظرا لثرواتهما الضخمة، لكن يمكن لهذا الاستثمار أن يكون رائعا للنادي ويعود بفوائد هائلة عليه".

إعلان

وفي الوقت نفسه يرى الخبير أن العوائد المالية قد لا تكون على قدر التوقعات فقال "ربما لن يحصل مستثمر في هذا النوع على عائد مرتفع كما يتوقع، لأنه لا يبحث عن أرباح مقدارها عدة ملايين بل ينتظر عشرات أو مئات الملايين".

وبحسب موقع "فوتبول 365" فإن من المرجّح أن يفكر رونالدو في المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المهمة لو قرر الاستثمار في مانشستر يونايتد، خاصة بعدما أبدى استياءه من بعض القرارات التي اُتخذت في الفترة الثانية له مع الفريق (2021-2022).

وقال رونالدو في تصريحات عن تلك الفترة "تعلمت من الجميع وتعاملت مع بعض المدربين السيئين للغاية. بعضهم لا يفقه شيئا في كرة القدم".

كما حمّل الهولندي إريك تن هاغ المدرب السابق لمانشستر يونايتد مسؤولية أمور كثيرة سارت بشكل خطأ في "الشياطين الحمر"، وعليه سيرغب رونالدو في التأكد من أن النادي سيصغي لرأيه فيما يخص من يجب أن يمتلك السلطة داخل الفريق وفق الموقع ذاته.