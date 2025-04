رافينيا يقترب من تحطيم رقم قياسي لرونالدو بأبطال أوروبا

بات رافينيا مهاجم برشلونة المتألق على أعتاب تحطيم رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا كان بحوزة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وتألق الدولي البرازيلي هذا الموسم مع برشلونة في منافسة دوري الأبطال وهز شباك المنافسين 12 مرة، في حين أهدى زملاءه 7 تمريرات حاسمة في 11 مباراة، متفوقا على كل اللاعبين الذي شاركوا في منافسات البطولة القارية.

وواصل رافينيا تألقه هذا الموسم بعد أن سجل هدفا وصنع اثنين في مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند على ملعب مونتجويك الأولمبي في ذهاب الدور ربع النهائي من أمجد البطولات الأوروبية ليعادل رقم الأسطورة ليونيل ميسي (19 هدفا) في موسم 2011-2012.

ويمتلك نجم النصر السعودي الرقم القياسي الذي صمد لأكثر من عقد برصيد 21 هدفا أحرزه خلال موسم 2013-2014 عندما توج النادي الملكي باللقب الأوروبي العاشر في تاريخه.

وأمام رافينيا مباراتين لتحقيق هذا الإنجاز عندما يواجه إنتر ميلان الإيطالي في نصف نهائي البطولة العريقة.

Raphinha has either scored or assisted 19 of Barcelona's goals in the UEFA Champions League this season – just two off the all-time seasonal record.

Will he get closer to Cristiano Ronaldo's record tonight? #ad | @Betfair | https://t.co/0pfnbAkj1i pic.twitter.com/tsAjxklONn

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 30, 2025