اتهامات خطيرة للاعبي برشلونة بسبب ضمادات المعصم

أثار طبيب ريال مدريد السابق، نيكو ميهيتش الجدل بسبب تساؤلاته عن سر عادة ارتداء لاعبي برشلونة لضمادات المعصم خلال خوض المباريات.

وصرّح لصحيفة "ماركا" عن موضة ضمادات المعصم التي يرتديها لاعبو برشلونة، قائلا "لا أفهم لماذا يفعلون ذلك، ما السر وراء ارتداء تلك الضمادات؟ بالتأكيد الأمر لا يتعلق بلعب كرة القدم، أليس كذلك؟".

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وأضاف "إذا كنت تريد الوصول إلى الأوردة بشكل أسهل، فهي على المعصمين". في تلميح أن الأمر ينطوي على سر.

وتابع "أنا لا أؤمن بالصيحات الجديدة، أعتقد أن اللاعب لا يلعب بمعدات تسبب له إصابة أو نقصا، إلا إذا كان ذلك بهدف معالجة الأمر، وليس لأنه يبدو أفضل".

وختم "قد يكون السبب وراء ذلك بعض الألعاب الإستراتيجية، ربما يمارسون كرة الطاولة ويعانون من التهاب أوتار المعصم، هذا نفس منطق البعض لإنكار دفع الرشاوي لنيغريرا (الحكم)".

😮 La explicación del doctor Niko Mihic, ex médico del Madrid, sobre los numerosos vendajes en las muñecas que se ven últimamente entre los futbolistas 💥 "Si quieres tener un acceso venoso es en las manos y muñecas" https://t.co/wiaO213OS9 pic.twitter.com/e00wzFxNn1 — MARCA (@marca) April 29, 2025

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باو فيكتور يرد

باو فيكتور، مهاجم برشلونة، الذي يلعب بضمادة على معصمه، رد على تصريحات الطبيب برمز تعبيري تضمن 3 وجوه ضاحكة على موقع "إكس". في استخفاف واضح بكلام ميهيتش.

بدوره، لفت موقع "ريليفو" إلى أن تلميحات الطبيب السابق لريال تحمل بعض التكهنات الخطيرة، حول إمكانية وجود عملية تستر أو ممارسة مشبوهة للاعبين الذين يرتدون هذه الضمادات.

ويفتح الباب أيضا أمام نقاش حساس حول الشفافية الطبية وإمكانيات تعاطي اللاعبين للمنشطات بطرق غير معروفة، رغم أنه لم يتحدث بشكل مباشر عن الأمر.

وظهرت الضمادات على يد كريم بنزيمة ولويس سواريز وروبرت ليفاندوفسكي وفيديريكو فالفيردي وداني كارباخال، ولامين جمال، ورافينيا، وفرينكي دي يونغ، وبابلو توري، وباو فيكتور وغافي، ووفقًا لبعض الأطباء الذين تحدث معهم "ريليفو" فإن الأمر هو مجرد خرافة لا أكثر.