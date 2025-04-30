نقطة ضعف خطيرة لإنتر ميلان قبل مواجهته برشلونة في أبطال اوروبا

يعاني إنتر ميلان من نقطة ضعف واضحة هذا الموسم قد تخدم مساعي برشلونة في بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب مونتجويك الأولمبي الليلة مباراة الذهاب إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية العريقة بين اثنين من أفضل الفرق في أوروبا، أنهيا مرحلة الدوري في المراكز الأربعة الأولى.

Barcelona 🆚 Inter What will happen in 3 words? 👇#UCL pic.twitter.com/MyBSeHVJMV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2025

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن شباك إنتر استقبلت 33 هدفا في 34 مباراة بالدوري الإيطالي، ورغم أنها حصيلة "غير سيئة"، لكنها تشير إلى جانب مقلق للغاية بالنسبة لفريق المدرب سيموني إنزاغي.

وأوضحت الصحيفة، أن ثلث هذه الأهداف جاءت في الربع ساعة الأخيرة من المباريات، بمعنى أن 11 هدفا من أصل 33 هزّت شباك إنتر جاءت بعد الدقيقة الـ76.

وعند توسيع الإطار الزمني ليشمل النصف ساعة الأخيرة من مباريات إنتر فإن الأرقام ستكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للفريق الإيطالي، حيث تمكنت فرق الدوري الإيطالي من الوصول إلى شباك "النيراتزوري" 17 مرة من أصل 33 بعد الدقيقة الـ61.

ولا يبدو الحال مختلفا بالنسبة لإنتر في دوري الأبطال، حيث استقبل الفريق 3 أهداف من أصل 5 في الربع ساعة الأخيرة من المباريات الأوروبية بمعدل 60%.

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وأقر نيكولو باريلا أحد أهم لاعبي إنتر بوجود هذه المشكلة مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل لها إذ قال "علينا أن نفهم الأسباب، لأنه إن لم نفعل فلن نصل إلى أهدافنا".

وفي ظل هذه الأرقام فمن المتوقع، أن تزداد معاناة إنتر أمام برشلونة الذي أظهر فعالية هجومية كبيرة هذا الموسم خاصة في الدقائق الأخيرة.

وسجّل فريق المدرب الألماني هانسي فليك 21 هدفا من أصل 89 في الدوري الإسباني في الربع ساعة الأخيرة من المباريات.

كما هزّ البلوغرانا شباك منافسيه في دوري الأبطال 4 مرات من أصل 37 بعد الدقيقة الـ76.

ويبقى عامل الميدان الفيصلَ بين الفريقين الكبيرين، حيث يسعى برشلونة إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهّل عليه مباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سان سيرو.

أما إنتر فيسعى إلى الخروج بنتيجة جيّدة يستعيد بها الثقة المفقودة نظرا للهزائم الـ3 المتتالية التي تلّقاها قبل مواجهة برشلونة (2 في الدوري الإيطالي و1 في الكأس)، ويُبقي على حظوظه كاملة في لقاء العودة على أرضه.