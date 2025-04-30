موعد مباراة الأهلي السعودي ضد كاواساكي بنهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
30/4/2025
تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الأهلي السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2024-2025 المقامة في السعودية، والقنوات الناقلة لهذه المواجهة.
وتقام المباراة السبت المقبل على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في جدة، وتنطلق الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
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شاهد نتيجة وملخص مباراة النصر ضد كاواساكي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا
قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الأهلي وكاواساكي:
- beIN Sports AFC HD
- SSC 1 HD
- Alkass Nine HD
- Abu Dhabi Sports Asia 1
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
كيف تأهل الأهلي وكاواساكي لنهائي أبطال آسيا؟
تأهل الأهلي لنصف النهائي بعد فوزه في نصف النهائي على مواطنه الهلال 3-1 الثلاثاء الماضي، وكان قد فاز في ربع النهائي 3-صفر على بوريرام يونايتد التايلندي.
أما كاواساكي فقد تأهل بعد فوز صعب على السد القطري 3-2 في ربع النهائي، ثم فاز بنفس النتيجة على النصر السعودي في نصف النهائي اليوم الأربعاء.
المصدر : الجزيرة