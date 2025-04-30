رياضة|أبطال آسيا|عربي

موعد مباراة الأهلي السعودي ضد كاواساكي بنهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كومبو - من اليمين رياض محرز Riyad Mahrez الأهلي مارسيو دا سيلفا باربوزا Marcinho كاواساكي فرونتال
مارسيو باربوزا هداف كاواساكي فرونتال (يمين) ورياض محرز نجم الأهلي (وكالات)
30/4/2025

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الأهلي السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2024-2025 المقامة في السعودية، والقنوات الناقلة لهذه المواجهة.

وتقام المباراة السبت المقبل على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في جدة، وتنطلق الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الأهلي وكاواساكي:

  • beIN Sports AFC HD
  • SSC 1 HD
  • Alkass Nine HD
  • Abu Dhabi Sports Asia 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

الأهلي السعودي فاز على مواطنه الهلال في نصف النهائي (غيتي)

كيف تأهل الأهلي وكاواساكي لنهائي أبطال آسيا؟

تأهل الأهلي لنصف النهائي بعد فوزه في نصف النهائي على مواطنه الهلال 3-1 الثلاثاء الماضي، وكان قد فاز في ربع النهائي 3-صفر على بوريرام يونايتد التايلندي.

أما كاواساكي فقد تأهل بعد فوز صعب على السد القطري 3-2 في ربع النهائي، ثم فاز بنفس النتيجة على النصر السعودي في نصف النهائي اليوم الأربعاء.

المصدر : الجزيرة

إعلان