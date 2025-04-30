موعد مباراة الأهلي السعودي ضد كاواساكي بنهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الأهلي السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2024-2025 المقامة في السعودية، والقنوات الناقلة لهذه المواجهة.

وتقام المباراة السبت المقبل على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في جدة، وتنطلق الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الأهلي وكاواساكي:

beIN Sports AFC HD

SSC 1 HD

Alkass Nine HD

Abu Dhabi Sports Asia 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

كيف تأهل الأهلي وكاواساكي لنهائي أبطال آسيا؟

تأهل الأهلي لنصف النهائي بعد فوزه في نصف النهائي على مواطنه الهلال 3-1 الثلاثاء الماضي، وكان قد فاز في ربع النهائي 3-صفر على بوريرام يونايتد التايلندي.

أما كاواساكي فقد تأهل بعد فوز صعب على السد القطري 3-2 في ربع النهائي، ثم فاز بنفس النتيجة على النصر السعودي في نصف النهائي اليوم الأربعاء.