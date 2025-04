يوم حاول إنتر ميلان خطف ميسي من برشلونة

حاول إنتر ميلان التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي وأسطورة برشلونة في بداية مشواره مع النادي الكتالوني.

وتعود فصول القصة إلى صيف عام 2006 حيث حاول إنتر خطف ميسي من البارسا، لكن النجم الأرجنتيني نجا من مصير البرازيلي رونالدو نازاريو الذي جلبه "النيراتزوري" من البارسا عام 1997 بعدما دفع النادي الإيطالي الشرط الجزائي في عقد "الظاهرة" والبالغ حينها 26.5 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إنتر ميلان كان مستعدا لدفع الشرط الجزائي في عقد ميسي مع برشلونة وذلك بعد نهاية موسم 2005-2006، الموسم الذي لمع فيه نجم "البرغوث".

وكانت قيمة فسخ عقد ميسي 150 مليون يورو، لكن تدخّلا حاسما من خوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي والذي كان في نفس المنصب ذلك الوقت حال دون ذلك.

في ذلك الموسم بدأ ميسي يشارك بانتظام مع برشلونة، وتفوّق تدريجيا على زميله في الفريق لودوفيك جولي، قبل أن يتعرض لإصابة مؤسفة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشلسي حرمته لاحقا من خوض النهائي أمام أرسنال.

ورغم هذه الإصابة قرّر إنتر ميلان تقديم عرض رسمي لبرشلونة للتعاقد مع ميسي، وهي قصة كشف تفاصيلها لابورتا عام 2017.

وقال لابورتا "كنت مطمئنا لبقاء ميسي بسبب علاقتي الجيدة مع والده خورخي. قلت له إن عليهم دفع الشرط الجزائي لأنه غير معروض للبيع".

وأضاف "كانوا مستعدين لدفع الشرط الجزائي البالغ 150 مليون يورو، لهذا السبب قمنا لاحقا برفع قيمة فسخ العقد إلى 250 مليونا".

وتابع لابورتا "قلت لوالده أيضا إن ميسي سيكون سعيدا هنا وسيحظى بالمجد. أما هناك (إنتر) فلن يحصل على سوى المال".

وأتم رئيس برشلونة: "ابنك مُقدّر له أن يكون أعظم لاعب في التاريخ وهنا سيجد الفريق الذي يساعده على تحقيق ذلك. سيستمتع حقا هنا في برشلونة".

ولم تكن تلك المحاولة هي الوحيدة من قبل إنتر ميلان لضم ميسي، ففي عام 2020 أكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن النيراتزوري كان مصّرا على التعاقد مع النجم الأرجنتيني مجانا في العام التالي.

Inter will try to sign Lionel Messi if he can't agree a new contract with Barcelona, according to their former president 👀 pic.twitter.com/ze5eRfmWRS

— GOAL (@goal) April 6, 2020