موعد مباراة بيلباو ضد مانشستر يونايتد بنصف نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يستعرض موقع الجزيرة نت موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لهذه المواجهة.

وتقام المباراة غدا الخميس على ملعب سان ماميس معقل بيلباو الذي يحتضن النهائي القاري، ويدير المواجهة طاقم تحكيم نرويجي بقيادة إيسبين أندرياس إيسكاس.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيلباو ضد مانشستر يونايتد بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي هي:

beIN Sports HD 1 (تعليق حفيظ الدراجي)

TRT 1

Sky Sport Calcio 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

والتقى الفريقان في 6 مباريات سابقة، انتهت 3 منها بفوز بيلباو، وانتصارين لمانشستر يونايتد بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ويدخل يونايتد، الفائز باللقب عام 2017 ووصيف 2021، المواجهة مع مضيفه الباسكي وهو يقبع في المركز الـ14 في الدوري، بعد فشله في تحقيق الفوز خلال المراحل الخمس الأخيرة.

ويدرك مدربه البرتغالي روبن أموريم أن الفوز بالمسابقة الأوروبية يشكل السبيل الوحيد للمشاركة القارية الموسم المقبل (دوري الأبطال)، لكن المهمة لن تكون سهلة ضد وصيف عامي 1977 و2012 الذي سيكون متحفزا تماما لبلوغ النهائي كونه يقام على أرضه.

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ويقدم بلباو بقيادة الشقيقين نيكو وإينياكي وليامس موسما مميزا على صعيد الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وبالتالي من المتوقع أن يعاني يونايتد للعودة بنتيجة إيجابية من سان ماميس حيث تلقى المضيف الباسكي هزيمة وحيدة فقط هذا الموسم في جميع المسابقات وتعود إلى نهاية أغسطس/آب أمام أتلتيكو مدريد (0-1) في الدوري المحلي.

التشكيلة الأساسية المحتملة لأتلتيك بلباو:

سيمون؛ غوروسابيل، فيفيان، ألفاريز، بيرشيش؛ دي جالاريتا، جوريجيزار؛ إينياكي وليامز، بيرينغور، نيكو وليامز، غوروزيتا.

التشكيلة الأساسية المحتملة لمانشستر يونايتد:

أونانا؛ يورو، ماغواير، لوك شو، مزراوي، أوغارتي، كاسيميرو، دورغو، فرنانديز، غارناتشو، هويلوند.