لاوتارو نجم إنتر: لا مجال للمقارنة بين ميسي ولامين جمال

أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أنه لا مجال للمقارنة بين مواطنه ليونيل ميسي وأي لاعب في العالم بمن فيهم لامين جمال جوهرة برشلونة.

وقال لاوتارو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد برشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا "لا مجال للمقارنة مع ليونيل. بنظري، سيبقى هو أعظم لاعب في التاريخ"، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه يحترم القدرات الفنية التي يمتلكها لامين جمال وكذلك الإنجازات التي حققها.

• The opponents used to fear Messi’s Barça. He is no longer here, but now there’s Lamine Yamal… Thoughts on that?

Lautaro Martinez: "Well, first of all, I’m not going to get into that. For me, Leo has no comparison, because Messi is, was, and will be the best player of all… pic.twitter.com/W7LCA1izFs

