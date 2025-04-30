لاوتارو نجم إنتر: لا مجال للمقارنة بين ميسي ولامين جمال

أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أنه لا مجال للمقارنة بين مواطنه ليونيل ميسي وأي لاعب في العالم بمن فيهم لامين جمال جوهرة برشلونة.

وقال لاوتارو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد برشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا "لا مجال للمقارنة مع ليونيل. بنظري، سيبقى هو أعظم لاعب في التاريخ"، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه يحترم القدرات الفنية التي يمتلكها لامين جمال وكذلك الإنجازات التي حققها.

• The opponents used to fear Messi’s Barça. He is no longer here, but now there’s Lamine Yamal… Thoughts on that? Lautaro Martinez: "Well, first of all, I’m not going to get into that. For me, Leo has no comparison, because Messi is, was, and will be the best player of all… pic.twitter.com/W7LCA1izFs — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) April 29, 2025

وأضاف "لن أقارن بينهما، كل ما يمكنني قوله هو أن لامين لاعب رائع جدا، لقد حقق الكثير بالنسبة للاعب في عمره. فاز باليورو مع المنتخب الوطني وعلينا أن نحترمه، إنه لاعب عظيم وله مستقبل واعد".

ولعب لاوتارو إلى جانب ميسي 50 مباراة جميعها مع المنتخب الأرجنتيني وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير، وتُوّجا معا بـ4 ألقاب هي كوبا أميركا (2)، وكأس العالم قطر 2022، وكأس فيناليسيما (كأس السوبر الأوروبي اللاتيني).

Lautaro Martínez: "Comparing Lamine Yamal to Messi? For me, you can’t compare Messi. He is the greatest of all time… But Lamine is an important player. He is doing a tremendous job. He has a huge future and he deserves respect." pic.twitter.com/5ilAzUYgnv — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 29, 2025

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وسجل "البرغوث" هدفين من صناعة مهاجم إنتر ميلان، بينما هز لاوتارو الشباك 7 مرات بتمريرات حاسمة من ميسي.

وعن مواجهة برشلونة، صرّح لاوتارو "نحن نعلم الإمكانات الهجومية لهذا الفريق. علينا أن نقوم بعمل دفاعي رائع على مستوى الجماعة، لقد دافعنا جيدا أمام الفرق الكبيرة في هذه البطولة ويجب أن نعمل بجد كفريق واحد وأن نحاول ألا نمنحهم أي فرصة للتسجيل".

وتطرّق لاوتارو في المؤتمر الصحفي إلى الأسبوع الصعب الذي مر به فريقه حيث تلقى 3 هزائم متتالية (2 في الدوري الإيطالي و1 في كأس إيطاليا)، إلى جانب فرصه الشخصية في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وقال لاوتارو "نحن سعداء جدا. لقد لعبنا نصف نهائي دوري الأبطال مرتين خلال 3 سنوات، وهذا لم يحدث منذ زمن طويل في تاريخ إنتر، نريد أن نعمل بجد ونجعل جماهيرنا تحلم بنهائي جديد".

وتابع "من الطبيعي أن تحدث بعض الأشياء في هذه المرحلة من الموسم. كنا نؤدي بشكل رائع حتى الأسبوع الماضي حيث لم نتعرض للهزيمة لفترة طويلة. لكن المجموعة بخير، ونحن متحدون".

وزاد "الآن نحتاج إلى التكاتف. لقد كان هذا الأسبوع صعبا علينا وعلى الجماهير، نحن أول من يتألم عند الخسارة، لا نريد ذلك ولن نقبله".

وعندما سئل عن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية، أجاب لاوتارو "الجوائز الفردية تأتي دائما نتيجة للعمل الجماعي. أنا دائما أفكر في الفريق، في الفوز بالمباريات وفي إسعاد الجماهير والعائلات. هذا هو الأهم، إذا حققت الجائزة فيما بعد فستكون بفضل مجهود الفريق وهذه المجموعة".

ويحل إنتر ميلان الليلة ضيفا على برشلونة بملعب مونتجويك الأولمبي في ذهاب نصف النهائي، ثم يلتقيان إيابا يوم الثلاثاء القادم على ملعب سان سيرو.