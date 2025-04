ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية

تخطط إدارة ريال مدريد بعناية فائقة لمستقبل الفريق بعد الرحيل المحتمل للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مشهد انتقال منصب المدير الفني من أنشيلوتي إلى تشابي ألونسو بدأ يتضح، في وقت يتمسك فيه الإيطالي بأمل البقاء في وظيفته في حال قاد ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري سيتولى تدريب ريال مدريد لفترة مؤقتة بعد رحيل أنشيلوتي، ويقوده في بطولة كأس العالم للأندية.

🚨 Real Madrid and Xabi Alonso have reached an agreement:

– Carlo Ancelotti will leave on May 25th.

– Santiago Solari will immediately take over as interim coach, and manage the team during Club World Cup.

– Xabi Alonso will take over to start 2025/26 pre-season.@relevo pic.twitter.com/je0pSj8Lml

