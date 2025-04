تاريخ مواجهات برشلونة وإنتر ميلان قبل لقائهما بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم بكثير من الشغف المواجهتين المرتقبتين بين برشلونة وإنتر ميلان في المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل برشلونة ضيفه إنتر على ملعب مونتجويك الأولمبي مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي قبل أن يلتقيا إيابا على ملعب سان سيرو في السادس من مايو/أيار 2025.

ومن المتوقع أن يكون الصراع بين الفريقين على بطاقة التأهل للنهائي قويا للغاية، وذلك في ظل سعي برشلونة لتكرار إنجاز الثلاثية.

وعلى الجهة المقابلة يحاول إنتر استعادة الروح المعنوية بعد خسارة لقب الكأس بالإقصاء من جاره اللدود ميلان في نصف النهائي، كما تراجع إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي بعد خسارتين متتاليتين أمام بولونيا وروما بنفس النتيجة (0-1).

Barcelona looking at Inter's recent form before their #UCL semifinal matchup 👀

ويرجّح تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين كفة برشلونة بشكل واضح على حساب إنتر، حيث سبق لهما اللعب ضد بعضهما في 16 مباراة بمختلف المسابقات الأوروبية منها 12 في دوري الأبطال.

وبحسب بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية فإن برشلونة فاز في 8 مباريات مقابل 3 فقط لإنتر و5 تعادلات.

وتقابل الفريقان للمرة الأولى في الدور ربع النهائي من بطولة كأس المعارض الأوروبية موسم 1959-1960، فاز برشلونة ذهابا في إيطاليا 4-0 وجدد انتصاره إيابا على أرضه بنتيجة 4-0.

The best goals against Inter Milan! 🍿

وتكررت المواجهة بين العملاقين في البطولة ذاتها ولكن في الدور ثمن النهائي من نسخة موسم 1969-1970، وفيها فاز إنتر على برشلونة في كتالونيا ذهابا بنتيجة 2-1 قبل أن يتعادلا إيابا في إيطاليا 1-1.

ومنذ ذلك التاريخ لم يتقابل الفريقان مرة أخرى لسنوات طويلة، قبل أن تعود مبارياتهما المباشرة إلى الواجهة من جديد مطلع الألفية الجديدة وجميعها في دوري أبطال أوروبا.

نظرة تاريخية على المباريات السابقة بينهما في دوري الأبطال:

برشلونة 3-0 إنتر ميلان

تقابل الفريقان في الجولة الثالثة من الدور الثاني لمرحلة المجموعات في 18 فبراير/شباط 2003 وحقق الفريق الكتالوني فوزا واضحا بثلاثية نظيفة سجلها الأرجنتيني خافيير سافيولا (2) والهولندي فيليب كوكو.

إنتر ميلان 0-0 برشلونة

بعد أسبوع من تلك المباراة وبالتحديد في 26 فبراير/شباط 2003 تكررت المواجهة بين الفريقين لكن على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الرابعة وانتهت بالتعادل السلبي.

إنتر ميلان 0-0 برشلونة

بعد 6 سنوات تقابل الفريقان مجددا في مرحلة المجموعات حيث أوقعتهما القرعة في المجموعة السادسة، وفي الجولة الأولى منها وبالتحديد في 16 سبتمبر/أيلول 2009 عاد برشلونة من إيطاليا بنقطة بفضل تعادله السلبي.

برشلونة 2-0 إنتر ميلان

حقق برشلونة فوزا جديدا على نظيره الإيطالي بعدما استقبله على ملعب كامب نو في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ضمن الجولة الخامسة، وحسم الفريق الكتالوني تلك المباراة مبكرا بإحرازه الهدفين في أول 25 دقيقة عن طريق جيرارد بيكيه وبيدرو رودريغيز.

إنتر ميلان 3-1 برشلونة

ذاق إنتر حلاوة طعم الانتصار على برشلونة للمرة الأولى وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من موسم 2009-2010 مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي تلك المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو في 20 أبريل/نيسان 2009 تقدّم برشلونة أولا عن طريق بيدرو قبل أن يعدّل الهولندي ويسل شنايدر النتيجة في الشوط الأول، وبعد الاستراحة أضاف "النيراتزوري" هدفين آخرين عن طريق البرازيلي مايكون والأرجنتيني دييغو ميليتو.

برشلونة 1-0 إنتر ميلان

شحن برشلونة لاعبيه وجماهيره على مدى أسبوع كامل في محاولة منه لتعويض فارق الهدفين وبلوغ نهائي البطولة، لكن الفريق الكتالوني تمكن من تسجيل هدف واحد فقط في مباراة الإياب على ملعب كامب نو في 28 أبريل/نيسان 2009 بواسطة بيكيه وعرفت صمودا أسطوريا من جانب إنتر الذي خاض معظم وقت اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه تياغو موتا.

برشلونة 2-0 إنتر ميلان

انتظر برشلونة 9 سنوات من أجل رد اعتباره أمام إنتر حيث تقابل الفريقان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لموسم 2018-2019، الفريق الكتالوني فاز في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بهدفين سجلهما رافينيا ألكانتارا وجوردي ألبا.

إنتر ميلان 1-1 برشلونة

في الجولة الرابعة من النسخة ذاتها تواجه الفريقان على ملعب سان سيرو في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وفيها تقدّم البرازيلي مايكون لبرشلونة في الدقيقة 83 لكن الأرجنتيني ماورو إيكاردي عدّل الكفتين بعد ذلك بـ4 دقائق.

برشلونة 2-1 إنتر ميلان

أوقعت القرعة الفريقان في المجموعة السادسة من النسخة التالية 2019-2020، ففي الجولة الثانية انتصر برشلونة أمام جماهيره على إنتر في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2019 بهدفين سجلهما لويس سواريز بعد أن تقدّم لاوتارو مارتينيز للفريق الضيف في الشوط الأول.

إنتر ميلان 1-2 برشلونة

كرر برشلونة انتصاره على إنتر في النسخة ذاتها وبالنتيجة نفسها عندما تقابلا في الجولة السادسة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2019، سجل للفريق الكتالوني كارليس بيريز وأنس وفاتي وأحرز "للنيراتزوري" مهاجمه السابق روميلو لوكاكو.

إنتر ميلان 1-0 برشلونة

مرة أخرى أسفرت القرعة عن مواجهتين ناريتين بين برشلونة وإنتر ميلان في مرحلة المجموعات لجولة 2022-2023 وتحديدا في المجموعة الثالثة.

فاز إنتر على برشلونة في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2022 في الجولة الثالثة بهدف سجله التركي هاكان تشالهان أوغلو.

برشلونة 3-3 إنتر ميلان

في الجولة الرابعة كان برشلونة بأمس الحاجة للفوز من أجل تعديل أوضاعه في المجموعة الثالثة، لكن إنتر قدّم ملحمة كبيرة وأجبر الفريق الكتالوني على الاكتفاء بنقطة وحيدة بعد تعادل مثير 3-3.

ففي المباراة التي جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022 تقدم عثمان ديمبلي لبرشلونة قبل أن يعدّل نيكولو باريلا النتيجة في الشوط الثاني.

وتقدم الضيوف بالنتيجة مرتين 2-1 و3-2 عن طريق لاوتارو وروبن غوسينس لكن روبرت ليفاندوفسكي أعاد الأمور إلى نصابها في الدقيقتين 82 و92، وهي نتيجة ساهمت في إقصاء البلوغرانا من البطولة مبكرا.