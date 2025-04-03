يويفا يكشف قيمة جوائز الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، تصدر قائمة الجوائز المالية للموسم الماضي بمبلغ 139 مليون يورو (154 مليون دولار).

وجاء نصيب ريال مدريد من إجمالي الجوائز التي بلغت ملياري يورو (2.22 مليار دولار)، والتي زادت بنسبة 25% هذا الموسم، في ظل تطبيق النظام الجديد بزيادة عدد الأندية والمباريات.

وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني كأكثر فريق حصولا على الأموال، رغم خروجه من قبل النهائي، حيث حصل على 122.4 مليون يورو (135.7 مليون دولار)، منها 34 مليون يورو (37.7 مليون دولار) من حقوق البث التلفزيوني في فرنسا، متشاركا مع فريق لنس، وهما الفريقان الوحيدان في دور المجموعات.

وتفوق بوروسيا دورتموند الألماني على مواطنه بايرن ميونخ، حيث حصل كلاهما على أكثر من 120 مليون يورو (133 مليون دولار) من حقوق النقل التلفزيوني في ألمانيا والتي شاركت فيها أربعة فرق ألمانية.

وحصل ليفربول الإنجليزي، الذي خرج من دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي على يد أتالانتا الإيطالي، على أقل من 27 مليون يورو (30 مليون دولار) من اليويفا.

أما مانشستر سيتي الإنجليزي فكان نصيبه 110.5 مليون يورو (122.5 مليون دولار) بعد وصوله إلى دور الثمانية كحامل للقب البطولة، كما حصل على مبلغ إضافي قيمته 4.5 ملايين يورو (5 ملايين دولار) من خلال مشاركته في كأس السوبر الأوروبي الذي توج به عام 2023 على حساب إشبيلية الإسباني.

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من جانبه حصل برشلونة الإسباني على 98 مليون يورو (108.6 ملايين دولار) بعد وصوله إلى دور الثمانية بدوري الأبطال في موسم كان مليئا بالصعوبات المالية للنادي، التي تسببت في تعطيل تسجيل اللاعبين بداية الموسم الجاري.