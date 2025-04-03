لوس أنجلوس يلحق الخسارة الأولى بإنتر ميامي ونجمه ميسي

ألحق لوس أنجلوس إف سي الخسارة الأولى بإنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الموسم بفوزه عليه 1-0، الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال كونكاكاف لكرة القدم.

تابع المباراة على ملعب "بي إم أو" 22 ألفا و207 متفرجين، تقدمهم نجم كرة السلة الأميركي ونادي غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني وأحد مالكي إنتر النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وسجل السلفادوري الدولي ناثان أورداس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، ليمنح فريقه الفوز قبل لقاء الإياب المقرر في ميامي الأسبوع المقبل.

ودخل ميامي المباراة وهو لم يخسر في 9 مباريات في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي، لكن لوس أنجلوس كان الفريق الأفضل، لا سيما في الشوط الثاني عندما افتتح له أورداس التسجيل، إذ تخلص من لاعب وسط إسبانيا الدولي السابق سيرجيو بوسكيتس وسدد كرة زاحفة سكنت الشباك.

وخاض ميسي المباراة بعد أن شارك احتياطيا في نهاية الأسبوع الماضي في الدوري الأميركي إثر غياب عن الملاعب دام أسبوعين بداعي الإصابة ولم يقدم الكثير وأضاع ركلة حرة مباشرة من وضعية جيدة أواخر المباراة سددها عاليا.