موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
نستعرض موعد مباراة الهلال ضد غريمه التقليدي النصر ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين والقنوات الناقلة.
وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق الرابع من أبريل/نيسان على ملعب المملكة آرينا معقل الزعيم.
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وينطلق ديربي الرياض الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة، والسابعة (19:00) مساء بتوقيت غرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر:
- SSC1 SD
- SSC1 HD
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.
ويحاول "الزعيم" الحفاظ على سطوته في مواجهات القمة، في حين يسعى زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لكسر عقدة طويلة أمام الهلال.
ولم ينجح "العالمي" طيلة 4 سنوات في الفوز على الهلال، ويعود آخر انتصار له إلى 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، ومنذ ذلك الحين تواجه الفريقان 6 مباريات حسم الهلال 3 منها وتعادلا في مثلها.
وفي مباراة الذهاب ضمن الجولة التاسعة خلال الموسم الحالي، حسم التعادل 1-1 المواجهة بين الغريمين، وسجل للزعيم ميتروفيتش وللنصر أوتافيو.
هيمنة هلالية على المواجهات السابقة
- الهلال 70 فوزا
- النصر 47 فوزا
- 44 تعادلا