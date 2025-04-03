الأرجنتين تحافظ على الصدارة في تصنيف الفيفا والمغرب الأول عربيا

حافظت الأرجنتين، بطلة العالم وأول المتأهلين إلى مونديال 2026 عن التصفيات الأميركية الجنوبية، على صدارتها للتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، في حين انتزعت إسبانيا المركز الثاني من فرنسا.

وأضافت الأرجنتين 18.91 نقطة إلى رصيدها بفضل انتصاريها على مضيفتها أوروغواي (1-0) وضيفتها البرازيل (4-1) في تصفيات مونديال 2026، واحتفظت بعرشها أمام إسبانيا التي كسبت 1.37 نقطة بفضل تأهلها إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 ذهابا و3-3 إيابا.

وأزاحت إسبانيا جارتها فرنسا من المركز الثاني مستغلة فقدان الأخيرة 7.07 نقاط بخسارتها أمام كرواتيا (0-2) في ذهاب دوري الأمم، قبل أن ترد لها الدين إيابا بالنتيجة ذاتها وتتخطاها بركلات الترجيح.

وبقيت إنجلترا رابعة متقدمة على البرازيل، في حين تقدمت هولندا إلى المركز السادس على حساب البرتغال التي احتاجت إلى التمديد للفوز على الدانمارك (5-2، الوقت الأصلي 3-2) في دوري الأمم بعدما خسرت 0-1 ذهابا.

وحافظت بلجيكا على مركزها الثامن وإيطاليا على التاسع وألمانيا على العاشر، أمام كرواتيا فصعدت مركزين مثل المغرب باحتلالهما المركزين الحادي عشر والثاني عشر على حساب أوروغواي وكولومبيا.

وعزز المغرب صدارته عربيا بكسبه 6.06 نقاط بفوزه على النيجر وتنزانيا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، متقدما على مصر التي صعدت مرتبة واحدة (32) والجزائر التي تقدمت مركزا واحدا أيضا (36).

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وتراجعت قطر 7 مراكز وباتت في المركز 55 أمام السعودية التي تقدمت مركزا واحدا (58)، والعراق الذي تراجع 3 مراكز (59) وكان المنتخب الأكثر خسارة للنقاط (29.46 نقطة).

وتراجعت البحرين 3 مراكز أيضا (84)، في حين تقدمت عمان مثلها (77)، وتقدم كل من الأردن وسوريا مرتبتين الى المركزين 62 و93 تواليا، وتراجعت الإمارات (65) وجزر القمر (105) مثلهما، في حين بقيت فلسطين ولبنان والكويت واليمن في المراكز 101 و112 و134 و158 تواليا.

وتراجعت كل من موريتانيا (110) والسودان (114) وجيبوتي (192) مركزا واحدا، وتقدمت ليبيا (117) والصومال (201) مثله.

وأُقيمت 245 مباراة دولية في مختلف أنحاء العالم منذ آخر تصنيف يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكانت في تصفيات المونديال عن أميركا الجنوبية وأفريقيا وأوقيانيا وآسيا، ودوري الأمم في أوروبا وكونكاكاف.

وسيصدر التصنيف العالمي المقبل في 10 يوليو/تموز المقبل.

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- الأرجنتين: 1886.16 نقطة

2- إسبانيا: 1854.64 (+1) نقطة

3- فرنسا: 1852.71 (-1) نقطة

4- إنجلترا: 1819.2 نقطة

5- البرازيل: 1776.03 نقطة

6- هولندا: 1752.44 (+1) نقطة

7- البرتغال: 1750.08 (-1) نقطة

8- بلجيكا: 1735.75 نقطة

9- إيطاليا: 1718.31 نقطة

10- ألمانيا: 1716.98 نقطة