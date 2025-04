شاهد.. مورينيو يهاجم مدرب غلطة سراي ويواجه أزمة جديدة بتركيا

ربما يواجه جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه أزمة جديدة بعد أن هاجم أوكان بوروك مدرب غلطة سراي وأمسك بأنفه في نهاية قمة مثيرة أخرى انتهت بخسارة فنربخشه 2-1 على ملعبه في ربع نهائي كأس تركيا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وسجل فيكتور أوسيمين هدفين لغلطة سراي، وسجل سيباستيان شيمانسكي هدفا لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول، لكن التوتر تصاعد في الدقائق الأخيرة، ودخلت الشرطة إلى أرض الملعب للسيطرة على الوضع.

واندلعت مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين، ليطرد الحكم 3 لاعبين، بينهم اثنان من غلطة سراي، وبعد صفارة النهاية أمسك مورينيو بأنف بوروك الذي سقط على الأرض.

وفي فبراير/شباط الماضي، كان غلطة سراي اتهم مورينيو بالإدلاء "بتصريحات عنصرية" عندما قال إن الجالسين على مقاعد بدلاء الفريق كانوا "يقفزون مثل القردة"، بعد تعادل الفريقين سلبيا في الدوري التركي الممتاز.

وعاقب الاتحاد التركي مورينيو بالإيقاف لـ4 مباريات وتغريمه ماليا، وجرى بعدها تقليص العقوبة إلى مباراتين، وذلك بداعي الإدلاء "بتصريحات مهينة ومسيئة للحكم التركي" واتهامات بالفوضى والاضطراب بكرة القدم التركية.

