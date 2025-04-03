إقصاء مبارزة بعد رفضها مواجهة منافستها المتحولة جنسيا

أقصيت المبارزة الأميركية ستيفاني تيرنر من بطولة تشارّي بلوسوم بعد أن رفضت مواجهة منافستها المتحولة جنسيا.

وكان من المقرر أن تواجه المبارزة تيرنر نظيرتها ريدموند سوليفان في بطولة "زهرة الكرز" التي أقيمت في جامعة ماريلاند.

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أنه مع اقتراب المباراة من بدايتها، ركعت تيرنر وخلعت قناعها احتجاجًا خلال منافسات سلاح الشيش للسيدات من القسم الأول (أ).

وبناء على هذا التصرف حصلت على بطاقة سوداء، مما يعني استبعاد اللاعبة فورًا من المنافسة وإيقافها حتى نهايتها.

وكانت تيرنر قد خاضت 4 مباريات قبل مواجهة سوليفان، الذي احتل في النهاية المركز الرابع والعشرين من أصل 39 في البطولة.

وفي حديثها عن قرارها، قالت تيرنر "عرفت ما يجب عليّ فعله لأن الاتحاد الأميركي للمبارزة لم يكن يستمع لاعتراضات النساء. ركعتُ فورًا في تلك اللحظة. كان ريدموند يعتقد أنني سأبدأ المبارزة. لذا عندما ركعتُ، نظرتُ إلى الحكم وقلتُ: أنا آسفة، لا أستطيع فعل هذا. أنا امرأة، وهذا رجل، وهذه بطولة نسائية. ولن أبارز هذا الشخص".

وأضافت "لم يسمعني ريدموند، فجاء إليّ، وظن أنني قد أكون مصابة، أو أنه لا يفهم ما يحدث. سألني: هل أنتِ بخير؟ فقلتُ: أنا آسفة. أُكنّ لكَ الكثير من الحب والاحترام، لكنني لن أُبارزكَ".

بعد فترة وجيزة، أصدر الاتحاد الأميركي للمبارزة بيانًا يدعم سوليفان ومشاركة المتحولين جنسيًا في هذه الرياضة.

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وجاء في البيان "أقرّ الاتحاد الأميركي للمبارزة سياسته الحالية للرياضيين المتحولين جنسيًا وغير الثنائيين في عام 2023. صُممت هذه السياسة لتوسيع نطاق الوصول إلى رياضة المبارزة وخلق مساحات شاملة وآمنة".

وسبق أن تصدرت سوليفان، الرياضية المتحولة جنسيًا، عناوين الصحف في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد اتخاذها قرار الانضمام إلى فريق السيدات في جامعتها.

جاء ذلك بعد مشاركتها في منافسات ألعاب القوى ضمن فرق الفتيات في مدرسة دانيال هاند الثانوية في ماديسون، كونيتيكت.

ومنذ تنصيبه، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية تُلزم الحكومة الفدرالية بالاعتراف بجنسين فقط، وآخر بعنوان "إبعاد الرجال عن الرياضات النسائية".

كما تعهّدت إدارة ترامب بإلغاء التمويل لأي مؤسسة تسمح للرياضيين المتحولين جنسيًا بالمشاركة في الرياضات النسائية.

ومنذ ذلك الحين، عدّلت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات سياساتها الآن وأصبحت تحصر الرياضات النسائية على الطالبات الرياضيات اللواتي وُلدن إناثًا.