وفاة مفاجئة لبطل كمال أجسام ألماني خلال التدريبات

تُوفي بطل كمال الأجسام والممثل الألماني فيتو بيربازاري أثناء قيامه بإحدى الحصص التدريبية في صالة الألعاب الرياضية التابعة له في مدينة برلين.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بيربازاري توفي عن عمر يناهز 44 عاما، بعد أن انهار بشكل مفاجئ أثناء الجري على جهاز المشي في صالة الألعاب الرياضية، تاركا ورائه ابنا وحيدا.

🚨 #URGENTE Muere el culturista y actor Vito Pirbazari, de 'Perros de Berlín' de Netflix. El fisioculturista, de 44 años, falleció tras desplomarse mientras corría en la cinta del gimnasio. pic.twitter.com/HCkwhNOT3D — Tendencias de España (@viralenspain) April 3, 2025

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في الأثناء أكد المخرج سعيد إبراهيم، وهو الصديق المقرّب من بيربازاري، أن الأخير توفي إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، في حين لم يصدر بعد أي بيان عن الشرطة الألمانية.

وظهر إبراهيم في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه "يمكن أن ينتهي كل شيء فجأة، بلحظة واحدة. لا أحد يعلم متى سيحين وقته، رحمك الله يا أخي".

وعاد بيربازاري مؤخرا إلى صالة الألعاب الرياضية بعد توقف طويل استمر 3 أشهر إثر خضوعه لجراحة بسبب إصابته بتمزق في عضلة الصدر.

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وقبل وفاته بيوم واحد فقط نشر بيربازاري صورة لنفسه على إنستغرام بدا فيها متفائلا من عودته إلى كامل لياقته البدنية بحلول الخريف المقبل.

وكتب الراحل بيربازاري "أنا سعيد بالعودة إلى الصالة الرياضية. أركز بالكامل على تدريب الساقين والقلب".

يُذكر أن بيربازاري شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، إذ جسّد دور سجين في فيلم "هابس – الجريمة لا تدفع" (Haps – Crime Doesn‘t Pay).

كما ظهر في مسلسلي "تاتور" (Tatort) و"حواري برلين" (Dogs of Berlin)، الأخير عُرض على منصة نتفليكس الشهيرة عام 2018.

ويُعد بيربازاري من أشهر الشخصيات في ألمانيا وأكثرهم تأثيرا في مجال اللياقة البدنية.