من الثلاثية إلى موسم صفري.. حلم أتلتيكو مدريد ينهار في 25 يوما

يعيش أتلتيكو مدريد أياما قاسية بعد أن تلاشت أحلامه في التتويج بأحد ألقاب الموسم الكروي الحالي 2024-2025، وذلك عقب إقصائه من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وودّع الروخي بلانكوس -أمس الأربعاء- بطولة الكأس المحلية بعد خسارة الفريق أمام برشلونة 0-1 في إياب الدور نصف النهائي، و4-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتحوّل أتلتيكو من فريق شرس ينافس على الثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) إلى آخر باهت يوشك على إنهاء الموسم بلا ألقاب، كل ذلك خلال 25 يوما فقط.

🇪🇸🔴⚪️/ ¿Has tenido un mal mes? Pues mirá al Atlético de Madrid, que inició marzo vivo en las 3 competencias, pero desde entonces: ❌ ELIMINADO por el Barcelona de la Copa del Rey.

❌ ELIMINADO por el Real Madrid de Champions League.

❌ A 9 PUNTOS DEL LÍDER en LaLiga de España.… pic.twitter.com/c3z8N2Jl3p — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 2, 2025

وبدأ الانهيار المفاجئ لأتلتيكو مدريد بعد خسارته الصادمة أمام خيتافي 1-2 في الجولة الـ27 من الليغا يوم 9 مارس/آذار الماضي، وهي المباراة التي كانت ستقفز به إلى صدارة الدوري في حال فوزه فيها.

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وفي نفس الأسبوع، ودّع أتلتيكو بطولة دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي بسيناريو محبط، إذ نجح أولا في تعويض خسارة الذهاب أمام جاره اللدود ريال مدريد بفوزه إيابا 1-0 لكن ركلات الترجيح ابتسمت للنادي الملكي بعد لقطة جوليان ألفاريز الشهيرة.

وتلقى أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني صفعة ثالثة بالخسارة أمام برشلونة بنتيجة 2-4 في قمة الجولة الـ28 من الليغا، وذلك يوم 16 مارس/آذار الماضي.

https://x.com/TiralineasMdz/status/1907548826434486460

ويبدو أن فترة التوقف الدولي لم تكن كافية ليتعافى اللاعبون من الآثار النفسية لسلسلة النتائج السلبية الأخيرة، فعاد الفريق المدريدي ليفرّط في نقطتين ثمينتين بتعادله مع إسبانيول 1-1 بالأسبوع الـ29 من الدوري المحلي، لتتقلّص آمال الفريق في المنافسة على اللقب.

وأطلق برشلونة رصاصة الرحمة على موسم أتلتيكو أمس، بعد أن جدد فوزه على الروخي بلانكوس للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، وهذه المرة في بطولة كأس الملك -وبنتيجة 1-0- ليلحق الفريق الكتالوني بغريمه ريال مدريد إلى المباراة النهائية.

بداية الانهيار

وعن هذا السيناريو المرير علّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالقول "منذ خسارة أتلتيكو مدريد أمام خيتافي بدأ حلم التتويج بالثلاثية يتلاشى تدريجيا حتى تحول إلى وداع قاس لجميع البطولات".

وبعد الاقصاء من كأس الملك، قال خوسيه ماريا خيمينيز قائد أتلتيكو مدريد "لم نبدأ المباراة كما كان يجب، في الشوط الثاني قدمنا مباراة رائعة لكنهم (برشلونة) سجّلوا لأنهم فريق قوي، نشكر الجماهير التي دعمتنا دائما، نحن حزينون مثلهم".

وأقر خيمينيز بأن الفريق انتقل من المنافسة على 3 بطولات إلى خسارتها جميعا خلال أقل من شهر، لكنه شدد على أهمية "استمرار القتال وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

https://www.instagram.com/p/DH4OQKbJot1/?hl=ar&img_index=1

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليا المركز الثالث في ترتيب الليغا برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر، وذلك قبل 9 جولات من النهاية.