موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أفريقيا تحت 17 عاما و القنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما، المغرب 2025.

وتقام المباراة اليوم الخميس على ملعب البشير بالمحمدية. وينطلق اللقاء الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة، والتاسعة (21:00) مساء بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا:

beIN Sports HD 6

Arryadia TNT HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

افتتح المغرب منافسات البطولة المقامة على أرضه بفوز ساحق 5-0 على أوغندا بملعب البشير في مدينة المحمدية، وبهذا الفوز، تصدر المغرب المجموعة الأولى التي تضم أيضا تنزانيا وزامبيا.

وحقق المنتخب الزامبي بداية مثالية في البطولة الأفريقية بعد أن اكتسح تنزانيا 4-1.

ويستضيف المغرب نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، المغرب 2025 للمرة الثانية، بعد أن نظم نسخة 2013.

وكانت نسخة 2021، التي كان من المقرر أن تُقام في المملكة المغربية، أُلغيت بسبب جائحة "كوفيد-19".