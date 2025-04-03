كأس إيطاليا: ديربي ميلانو ينتهي بالتعادل الإيجابي

انتهى الفصل الأول من ديربي ميلانو بالتعادل بين ميلان وإنتر 1-1 الأربعاء في مباراة محتسبة على أرض الأول بملعب سان سيرو، وذلك في نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.

ونجح ميلان في افتتاح التسجيل عبر أبراهام الذي وصلته الكرة في منطقة الجزاء، فالتف بحنكة قبل أن يسددها في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى (47)، رافعا رصيده إلى 4 أهداف في 3 مباريات خاضها في الكأس هذا الموسم.

لكن التركي هاكان تشالهان أوغلو، أدرك التعادل لإنتر بتسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة عجز مينيان عن صدها (67)، ثم حصل فريق المدرب سيموني إنزاغي على فرص عدة للتقدم إلا أن الحارس الفرنسي تألق بشكل لافت وحرمه من الوصول مجددا إلى شباكه.

وبهذا التعادل الإيجابي تأجل الحسم للقاء الإياب على نفس الملعب في ضاحية سان سيرو، في 23 أبريل/نيسان الجاري في خامس مواجهة ستجمع الفريقين هذا الموسم في مختلف البطولات المحلية.

ويلتقي الفائز من ديربي ميلان مع بولونيا أو إمبولي في المباراة النهائية لكأس إيطاليا التي ستقام في 14 مايو/أيار المقبل في العاصمة روما.