شاهد.. غريليش لاعب السيتي يحبس دموعه في ذكرى وفاة شقيقه

حبس الإنجليزي جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي دموعه بصعوبة بالغة خلال ظهوره في مقابلة بعد مباراة فريقه ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد غريليش السيتي -أمس الأربعاء- لتحقيق انتصار هام على ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد لحساب الجولة الـ30 من البريميرليغ، إذ سجل الهدف الأول للفريق السماوي بعد دقيقتين فقط من البداية.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لغريليش (29 عاما) في الدوري الإنجليزي منذ يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، لكن لم يكن هذا السبب الحقيقي لظهور اللاعب في المقابلة بذلك الشكل المؤثر.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مباراة السيتي وليستر تزامنت مع الذكرى الـ25 لوفاة الشقيق الأصغر لغريليش.

ففي يوم 2 أبريل/نيسان 2000 فقد غريليش شقيقه كيلان الذي توفي عندما كان عمره 9 أشهر فقط بسبب متلازمة الموت المفاجئ عند الرضّع.

وعليه لم تكن هذه المباراة "مجرد مواجهة عادية بالنسبة لغريليش بل كانت تحمل ذكرى خاصة جدا له ولعائلته".

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وقال غريليش "كنت أشعر بأنني أستحق اللعب اليوم وكنت سعيدا جدا. إنه يوم خاص لأن شقيقي الصغير توفي في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما".

وأضاف "هذا اليوم دائما ما يكون صعبا على العائلة، لكن والديّ كانا في الملعب لمشاهدتي وتسجيل الهدف والفوز كانا أمرا رائعا بالنسبة لي".

كما شارك غريليش منشورا مؤثرا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، إذ نشر صورة من احتفاله بالهدف إلى جانب صورة قبر شقيقه كيلان.

وكتب "معي دائما خاصة في هذا اليوم. هذا الهدف لك يا كيلان".

ولا تُعد هذه المرة هي الأولى التي يتذكر فيها غريليش شقيقه الراحل، إذ أهداه أول هدف سجّله على الإطلاق في مسيرته الاحترافية مع نوتس كاونتي في موسم 2013-2014.

وكرر الأمر نفسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عندما سجل هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه السابق أستون فيلا على برمنغهام سيتي 4-2.

وبهدفه في مرمى ليستر سيتي، كسر غريليش صيامه عن التهديف في الدوري الإنجليزي والذي استمر 473 يوما، ليستعيد به ثقته بنفسه في وقت هام وحساس بالنسبة لمانشستر سيتي الذي يسعى لحجز مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الرابع بشكل مؤقت إذ يملك 51 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نيوكاسل يونايتد الذي لعب مباراة أقل، وبفارق نقطتين عن تشلسي الذي يلعب الليلة ضد توتنهام هوتسبير.