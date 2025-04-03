برشلونة يحسم معركة داني أولمو وباو فيكتور

انحاز المجلس الأعلى للرياضة إلى برشلونة، مما يضمن استمرار المدرب هانسي فليك في إشراك داني أولمو وباو فيكتور حتى نهاية الموسم.

وقبل المواجهة الحاسمة ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك، أصدرت رابطة الليغا بيانًا رسميًا أكدت فيه أن تسجيل اللاعبين غير قانوني، مما أثار موجة من الجدل قبل المباراة المصيرية.

وجاء ذلك بعد أن أكدت الرابطة عدم دقة البيانات الخاصة ببيع برشلونة لمقاعد كبار الزوار في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

تسجيل مؤقت

وأدت الإصابات الطويلة التي تعرض لها لاعبون آخرون في الفريق إلى منح برشلونة تسجيلات مؤقتة للاعبيه الجدد.

وانتقل أولمو إلى برشلونة الصيف الماضي قادما من لايبزيغ الألماني مقابل 60 مليون يورو وفقا للتقارير. ومع ذلك، فإن قواعد الدوري الإسباني أعاقت عملية تسجيله.

في يناير/كانون الثاني الماضي، أبرم برشلونة صفقة لبيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب "كامب نو" الذي يخضع حاليا لأعمال تجديد، بقيمة تقارب 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، مما منح النادي مساحة ضمن قوانين اللعب المالي النظيف لتسجيل اللاعبين.

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وقد تم تنفيذ هذه الصفقة جزئيًا للحفاظ على تسجيل فيكتور وأولمو. وحتى ذلك الحين، كان كلاهما مسجلًا بموجب قرار الإصابة الطارئة.

وانضم اللاعبان -الصيف الماضي- إلى النادي الكتالوني، ولم يتم تسجيلهما على الفور، لأن ميزانية البارسا لم تكن كافية لتغطية رواتبهما.

بعد أن طالبت رابطة الدوري الإسباني بضمانات للصفقات وإثباتات مالية، لم يتمكن برشلونة من تقديمها حتى الثالث من يناير/كانون الثاني. وبعد فوات الموعد النهائي، قررت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم إلغاء تسجيل كل من أولمو وفيكتور.

وأكد برشلونة أنه قدم جميع المستندات المطلوبة، في الوقت المحدد، ورفع القضية إلى المجلس الأعلى للرياضة.