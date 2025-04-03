أصحاب الأهداف من ألف إلى 10 آلاف مع ريال مدريد

دخل الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني تاريخ ريال مدريد من الباب الواسع بعد إحرازه هدفا لصالح النادي الملكي في مرمى ريال سوسيداد.

وسجل تشواميني الهدف الثالث للميرنغي في شباك الفريق الباسكي في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهو الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ ريال مدريد، وفق ما أكدت صحيفة "آس" الإسبانية.

وعلّقت الصحيفة على هذا الرقم الأسطوري بالقول "استغرق الوصول إلى هذه الحصيلة التهديفية 123 عاما، عرف ريال مدريد خلالها العديد من نجوم كرة القدم وخاض الكثير من المباريات الملحمية في البطولات المحلية والأوروبية والعالمية".

وبات تشواميني (25 عاما) آخر المنضمين إلى قائمة استثنائية من اللاعبين الذين سجلوا أهدافا ألفية في تاريخ النادي الملكي.

وكان الإسباني لويس ريغويرو صاحب الهدف رقم 1000 في تاريخ ريال مدريد، وحدث ذلك في عام 1933 وفق "آس".

AURÉLIEN TCHOUAMÉNI MARCA GOL DE NÚMERO 10.000 DA HISTÓRIA DO REAL MADRID! pic.twitter.com/pVDZN42G4I — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) April 1, 2025

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وتاليا قائمة بأسماء اللاعبين أصحاب الأهداف الألفية في تاريخ ريال مدريد:

سجل الإسباني لويس ريغويرو الهدف رقم 1000 عام 1933. سجل الإسباني لويس مولوني الهدف رقم 2000 عام 1949. سجل الإسباني إنريكي ماتيوس الهدف رقم 3000 عام 1959. سجل الباراغواياني سيباستيان فليتاس الهدف رقم 4000 عام 1969. سجل الإسباني خوان غوميز غونزاليس الشهير بخوانيتو الهدف رقم 5000 عام 1982. سجل الإسباني خوسيه ميغيل ديل كامبو الشهير بميتشيل الهدف رقم 6000 عام 1991. سجل البرتغالي لويس فيغو الهدف رقم 7000 عام 2001. سجل الفرنسي كريم بنزيمة الهدف رقم 8000 عام 2010. سجل الويلزي غاريث بيل الهدف رقم 9000 عام 2017. سجل الفرنسي أوريلين تشواميني الهدف رقم 10 آلاف في عام 2025.

وتوزعت الأهداف الـ10 آلاف التي سجلها ريال مدريد على البطولات المحلية والأوروبية والعالمية، وكان للدوري الإسباني نصيب الأسد منها.

وتاليا أهداف ريال مدريد في مختلف البطولات: