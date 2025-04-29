والد لامين جمال: لقمة العيش أجبرتني على تشجيع برشلونة

عبّر منير نصراوي والد لامين جمال جوهرة برشلونة عن عدم اهتمامه بالانتقادات التي وُجهت إليه في الأيام الأخيرة بسبب ماضيه الكروي مشجعا لنادي ريال مدريد.

وعاش نصراوي خلال الأيام القليلة الماضية لحظات من النشوة والفخر بعد أن قاد ابنه لامين جمال برشلونة للتتويج بكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد، حيث قدّم اللاعب لزملائه تمريرتين حاسمتين سجل منهما بيدري وفيران توريس الهدفين الأول والثاني في مباراة انتهت بفوز البارسا بنتيجة 3-2.

وتحوّل ماضي والد لامين جمال مشجعا لريال مدريد إلى واحد من أكثر المواضيع تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال نهائي كأس الملك، وذلك بعد انتشار عدة صور له وهو يرتدي قميص النادي الملكي ويشجعه بحماس قبل إحدى مباريات الكلاسيكو عام 2022 أمام ملعب ساتياغو برنابيو.

Un supporter du Real Madrid a retrouvé cette vidéo dans son téléphone où Mounir Nasraoui, papa de Lamine Yamal, était avec lui au Clasico en 2022. 🤣 pic.twitter.com/K9ilf4PsQr — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 18, 2025

وردّ نصراوي على هذه الانتقادات بطريقة حاسمة وباللغة الكتالونية "حتى لو كنت مشجعا لريال مدريد، لا يهمني ذلك إطلاقا. الفريق الذي يؤمّن لي لقمة العيش هو برشلونة".

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وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "كيف لا أتحدث اللغة الكتالونية وأنا أدرس في المدارس الكتالونية منذ مرحلة الحضانة".

ولم يفوّت منير نصراوي الفرصة للإشادة بابنه، وكشف عن نبوءة قالها يوم ولادته.

وقال نصراوي "عندما ولد لامين، وفي اللحظة الأولى التي حملته فيها قلت له ستكون أفضل لاعب في العالم".

ويبدو أن هذه النبوءة قريبة من التحقق، وفق الصحيفة ذاتها، خاصة مع بروز لامين جمال بوصفه واحدا من أبرز المواهب الشابة وألمع النجوم الصاعدين في كرة القدم العالمية وهو في عمر 17 عاما.

وفي الساعات التي سبقت النهائي الأخير بين برشلونة وريال مدريد، تفاعل منير نصراوي منذ الصباح مع الجماهير، وظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستمتع بأجواء مدينة إشبيلية الأندلسية بين أنصار برشلونة.

😍💙❤️ Mounir Nasraoui, idolo de masas entre la afición culé. ¡VAMOS! pic.twitter.com/XrrKTE6sPp — SocBlaugrana (@socblaugranafc) April 26, 2025

وأظهر نصراوي حماسه الشديد لمواجهة الكلاسيكو في مقطع فيديو قال فيه "سنفوز (برشلونة). لا يهم إن كان بهدف أو 2 أو 3، سنسحقهم. يحيا برشلونة".

وبعد المباراة وتتويج برشلونة باللقب، ظهر والد لامين جمال في مقطع فيديو صوّره ابنه من أرض ملعب لا كارتوخا قائلا "نحن الأفضل".