نهاية موسم روديغر مع ريال مدريد

خضع قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديغر لجراحة بعد تعرضه لتمزق في الغضروف الخارجي لركبته اليسرى، بحسب ما أعلن فريقه ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء.

وأضاف "الملكي" أن روديغر الذي لعب مصابا منذ عدة أشهر "سيبدأ مرحلة التعافي قريبا".

وأشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أنه سيغيب نحو شهرين عن الملاعب، ما يعني أن موسمه الحالي قد انتهى وسيغيب عن كأس العالم للأندية الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

كما سيحرم المنتخب الألماني من جهوده في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال في الرابع من يونيو/حزيران.

وتركزت الأنظار على روديغر السبت الماضي خلال نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة (2-3 بعد التمديد).

وقبل إطلاق صافرة النهاية في أجواء مشحونة، حصل ابن الـ32 الذي كان استبدله المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 111، على بطاقة حمراء، بعدما "رمى مقذوفا" باتجاه الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغوتشيا.

ويواجه لاعب ريال، ثاني الدوري الإسباني راهنا بفارق 4 نقاط عن برشلونة، خطر الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة، حسب لوائح الاتحاد الإسباني.

واعتذر روديغر عبر مواقع التواصل عن تصرفاته خلال نهائي كأس الملك، قائلا "بالتأكيد لا يوجد أي عذر لسلوكي. قبل صافرة النهاية، ارتكبت خطأ. أعتذر مجددا للحكم ولكل من خيّبت أملهم".

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تصرف دفع مدير المنتخب الألماني رودي فولر إلى مطالبته بتغيير سلوكه، وقال عنه إنه: "لاعب كرة قدم استثنائي، وشخص عاطفي للغاية، ومقاتل على أرض الملعب. يجب أن يظل كذلك. ولكن في هذه الحالة، تأثر هو وبعض زملائه بشكل كبير بالأجواء المتوترة للغاية في النادي".

وأضاف فولر "هذا لا يمكن أن يحدث، وخصوصا من قبل لاعب في المنتخب الوطني الألماني. عليه أن يغيّر هذا، وهو يعلم ذلك، كما يتضح من ردود فعله العلنية".