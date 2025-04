تاريخ مواجهات أرسنال وسان جيرمان قبل لقائهما بنصف نهائي أبطال أوروبا

يمتلك أرسنال الإنجليزي أفضلية تاريخية على حساب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي قبل مباراتيهما المرتقبتين في المربع الذهبي من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

ويستقبل أرسنال ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية العريقة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإمارات، ثم يلتقيان إيابا يوم الأربعاء 7 مايو/أيار 2025 على ملعب حديقة الأمراء.

ويترقب عشاق كرة القدم مواجهتين من العيار الثقيل نظرا لما يقدّمه الفريقان من مستويات كبيرة خاصة على الصعيد الأوروبي.

فأرسنال وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة بعد إقصائه ريال مدريد حامل اللقب من الدور ربع النهائي بالفوز عليه بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما باريس سان جيرمان الذي احتفل مؤخرا بلقب الدوري الفرنسي، فلم يكن طريقه إلى نصف النهائي سهلا، أقصى ليفربول وأستون فيلا من ثمن وربع النهائي على التوالي قبل أن يضرب موعدا ثالثا مع الأندية الإنجليزية.

وسبق لأرسنال وسان جيرمان أن تواجها 5 مرات في مختلف المسابقات الأوروبية، 3 منها في دوري الأبطال وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.

وفي المباريات الخمس فاز أرسنال في اثنتين بينما فرضت نتيجة التعادل نفسها في الـ3 الأخرى، ما يعني أن الفريق الباريسي لم يفز على نظيره الإنجليزي.

تقابل الفريقان للمرة الأولى في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية وتحديدا بذهاب نصف النهائي في 29 مارس/آذار 1994.

ووضع إيان رايت أرسنال في المقدمة عند الدقيقة 35 قبل أن يعدّل دافيد جينولا النتيجة للباريسيين عن بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني.

Wrighty with the Gunners Goal @IanWright0 @Arsenal

29 March 1994: PSG 1 Arsenal 1 in the Cup Winners Cup semi-final 1st leg

استضاف أرسنال نظيره سان جيرمان في إياب نصف نهائي البطولة ذاتها على ملعبه التاريخي القديم "هايبري" في 12 أبريل/نيسان 1994.

ولم ينتظر أرسنال سوى 7 دقائق لهز شباك الباريسيين بواسطة كيفن كامبل بهدف صمد حتى النهاية ليبلغ "الغانرز" المباراة النهائية قبل أن يُتوج باللقب على حساب بارما الإيطالي.

A night to remember at Highbury in 1994 ✨

Kevin Campbell's excellent header saw us beat PSG and progress to the European Cup Winner's Cup final ✊ pic.twitter.com/nI8wimbx5A

— Arsenal (@Arsenal) April 28, 2025