هل ينتقل أرنولد لريال مدريد؟.. قراءة الشفاه تكشف تفاصيل حواره مع مالك ليفربول

طالب جون دبليو هنري مالك ليفربول نجم الفريق ترينت ألكسندر أرنولد بحسم مستقبله وإخبار جماهير الريدز بقراره النهائي.

وأكدت تقارير عديدة أن أرنولد (26 عاما) الذي ينتهي عقده مع ليفربول نهاية الموسم الحالي، قد اتفق مع ريال مدريد على الانتقال لصفوفه الصيف المقبل في صفقة مجانية وعقد يمتد 5 سنوات.

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وبعد انتهاء مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير أول أمس الأحد، دار حوار بين هنري وأرنولد على أرضية ملعب أنفيلد وذلك خلال احتفالات الريدز بحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي في وقت أولت فيه جماهير الفريق اهتماما خاصا باحتفالات الظهير الإنجليزي.

What did Trent Alexander-Arnold say to Liverpool owner John W. Henry? 🤔 Trent was seen in deep conversation with Henry after Arne Slot's side sealed the title and forensic lipreader Nicola Hickling has told @OLBG what she thinks was said 😱 Betting is still currently suspended… pic.twitter.com/a5LTXbo5Wr — OLBG.com (@OLBG) April 28, 2025

وكشفت الخبيرة في قراءة الشفاه نيكولا هيكلينغ تفاصيل الحوار الذي دار بين الرجلين مشيرة إلى أن مالك ليفربول كان هو الشخص الذي بدأ الحديث مع أرنولد.

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واقترب هنري من أرنولد وقال له "لقد التزمت الصمت. كيف كان الأمر بالنسبة لك؟"، فما كان من اللاعب إلا أن أومأ برأسه قائلا "أفكر بعقلانية".

بعدها رفع هنري يده وقال "أريدك أن تفعل الصواب" ليرد أرنولد بحزم "نعم نعم".

وحاول مالك ليفربول تهدئة أرنولد وقال له بطريقة ودية "هذا هو الأفضل. لا تخف"، وهو ما دفع اللاعب إلى التساؤل "هل يجب أن أقرر الآن؟".

ويبدو أن هنري حصل على مراده فرد قائلا "بالطبع" ثم أشار إلى جماهير ليفربول وتابع "أبلغهم".

وتعرّض أرنولد خلال الفترة الماضية لانتقادات حادة من جماهير ليفربول بعد المعلومات التي راجت عن قرب رحيل اللاعب عن ملعب أنفيلد والانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن بعض مشجعي ليفربول عبّروا عن استيائهم من اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن عددا منهم طالبوا المدرب آرني سلوت بعدم السماح له بالعودة للعب مع الفريق بعد الإصابة التي تعرّض لها أمام باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في الأثناء اعترف الهولندي فيرجل فان دايك الذي مدّد عقده مع ليفربول في الأيام الماضية، أنه وزملاءه لا يعرفون وجهة أرنولد المستقبلية.

وخاض أرنولد مع ليفربول هذا الموسم 41 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 4 أهداف وقدّم لزملائه 8 تمريرات حاسمة وفق أرقام موقع ترانسفير ماركت الشهير.

ويُعد أرنولد من خريجي أكاديمية ليفربول وقد ارتقى إلى الفريق الأول عام 2016 ويدافع عن ألوانه منذ تلك الفترة، ويُعتبر لقب الدوري الإنجليزي الذي فاز به هذا الموسم هو الثاني للاعب في مسيرته مع الريدز.

يُذكر أن أرنولد تُوج بألقاب عديدة أخرى مع ليفربول هي دوري أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، كأس الاتحاد الإنجليزي (1)، كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" (1) وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2).