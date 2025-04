هل ينتقل أرنولد لريال مدريد؟.. قراءة الشفاه تكشف تفاصيل حواره مع مالك ليفربول

طالب جون دبليو هنري مالك ليفربول نجم الفريق ترينت ألكسندر أرنولد بحسم مستقبله وإخبار جماهير الريدز بقراره النهائي.

وأكدت تقارير عديدة أن أرنولد (26 عاما) الذي ينتهي عقده مع ليفربول نهاية الموسم الحالي، قد اتفق مع ريال مدريد على الانتقال لصفوفه الصيف المقبل في صفقة مجانية وعقد يمتد 5 سنوات.

وبعد انتهاء مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير أول أمس الأحد، دار حوار بين هنري وأرنولد على أرضية ملعب أنفيلد وذلك خلال احتفالات الريدز بحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي في وقت أولت فيه جماهير الفريق اهتماما خاصا باحتفالات الظهير الإنجليزي.

What did Trent Alexander-Arnold say to Liverpool owner John W. Henry? 🤔

Trent was seen in deep conversation with Henry after Arne Slot's side sealed the title and forensic lipreader Nicola Hickling has told @OLBG what she thinks was said 😱

Betting is still currently suspended… pic.twitter.com/a5LTXbo5Wr

— OLBG.com (@OLBG) April 28, 2025