هل انتهت علاقة ميسي ببرشلونة؟

رغم العشق والولاء الكبيرين الذين يكنهما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لناديه السابق برشلونة، فإنه لا يخطط للعودة إليه على الأمد القصير، وفق تقرير إسباني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ميسي لا يرتبط بأي خطوة فورية مرتبطة ببرشلونة، خاصة أن علاقته بالإدارة الحالية برئاسة خوان لابورتا ما زالت "باردة ومتوترة إلى حد ما".

وأوضحت أنه لا توجد أي مؤشرات حالية لعودة قريبة إلى برشلونة، حيث قالت "لا عودة. لا تكريمات. ولا أي تحركات رسمية".

ويتجنّب ميسي في الفترة الأخيرة الظهور الإعلامي سواء في المقابلات التلفزيونية أو الصحفية، كما أنه لا يتحدث عن برشلونة لا من قريب ولا من بعيد.

أما فيما يتعلق بالمستقبل القريب للنجم الأرجنتيني فإن مفاوضات تجديد عقده مع ناديه الحالي إنتر ميامي تُطبخ على نار هادئة أي "دون استعجال"، بحسب الصحيفة.

ويضع مسؤولو النادي الأميركي، وفي مقدمتهم المالكان ديفيد بيكهام وخورخي ماس، آمالا كبيرة تكاد تصل إلى درجة "الهوس" بأن يكون ميسي قائدا لإنتر ميامي عند افتتاح ملعبهم الجديد المتوقع في العام المقبل، قبل شهور من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

ألفريدو مارتينيز (SPORT): بالرغم من الحب الكبير الذي يكنّه ليونيل ميسي لبرشلونة ورغبته في العودة للعيش في مدينة كتالونيا بعد انتهاء مسيرته الرياضية، إلا أن النجم الأرجنتيني لا يفكر حالياً في أي أمر مرتبط بالنادي بشكل فوري. لا عودة ولا تكريمات ولا أي شيء رسمي علاقته مع الإدارة… pic.twitter.com/vhvlnWOXls — Messi World (@M10GOAT) April 28, 2025

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وقد تتغير الأوضاع في عام 2027 حيث تخطط رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) لإجراء تغييرات، بعدما أعلنت في منتصف أبريل/نيسان الحالي أنها تدرس تعديل روزنامة الموسم لتتوافق أكثر مع الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتريد الرابطة أن يمتد الموسم الكروي في الولايات المتحدة من أغسطس/آب حتى مايو/أيار من العام التالي، علما بأن هذه الخطة في حال أُقرت فلن تُطبّق قبل عام 2027.

وفي الوقت الحالي ينطلق الموسم الكروي في أميركا أواخر فبراير/شباط وينتهي أوائل ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، تجنبا للطقس البارد القاسي خاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

وسيُحدث التعديل المحتمل اختلافا في هيكلة الجدول مما يسبّب مشكلات تتعلق بانتقالات اللاعبين وعقودهم، إذ تختلف صيغة العقود عن مثيلتها في الدوريات الأوروبية.

ويضع ميسي الآن كامل تركيزه على مباراة فريقه المقبلة ضد فانكوفر وايتكابس الكندي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال كونكاكاف المقررة فجر الجمعة المقبل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويتعين على ميسي وإنتر ميامي الفوز بفارق 3 أهداف من أجل بلوغ المباراة النهائية بعدما خسر الفريق الأميركي ذهابا في كندا بنتيجة 0-2.