نقطة ضعف تهدد حلم برشلونة بتكرار إنجاز الثلاثية

يعي الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة أن على فريقه تحسين أرقامه في ما يتعلق بالتعامل مع الكرات الثابتة من الناحية الدفاعية إذا ما أراد تخطي عقبة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ومواصلة الطريق نحو تكرار إنجاز الثلاثية التاريخية.

وبعد تتويجه بكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد، يستقبل برشلونة نظيره إنتر ميلان غدا الأربعاء على ملعب مونتجويك الأولمبي في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية العريقة، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما إيابا على ملعب سان سيرو يوم الثلاثاء السادس من مايو/أيار 2025.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن شباك برشلونة تلّقت 3 أهداف من ركلات ركنية في آخر 7 مباريات بجميع البطولات.

وتاليا، الأهداف الـ3 التي هزت شباك برشلونة في المباريات الأخيرة.

برشلونة 1-1 ريال بيتيس (هدف البرازيلي ناتان دي سوزا الذي حرم البارسا من الفوز في الجولة الـ30 من الليغا).

بوروسيا دورتموند 3-1 برشلونة (الهدف الثاني الذي سجله الغيني سيرهو غيراسي وكاد يعقّد مهمة البارسا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال).

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برشلونة 3-2 ريال مدريد (الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب الريال وأجبر لاعبي البارسا على تعديل النتيجة أولا ثم خوض شوطين إضافيين في نهائي كأس ملك إسبانيا).

قووووووووووووووووووووووووووووووول !

هدف ريال مدريد الثاني في مرمى برشلونة ( تشواميني ) 🤍.

Via : @Md6HD pic.twitter.com/9OoYKhseV0 — تغطية الكلاسيكو @Md6HD (@MadridMedia2) April 26, 2025

وتزداد أهمية هذا الجانب من اللعب في ظل قوة إنتر ميلان في التعامل مع الكرات الثابتة وخاصة الركلات الركنية.

وتجاوز "النيراتزوري" بقيادة مدربه سيموني إنزاغي عقبة بايرن ميونخ في ربع النهائي قبل أسبوعين، بفضل هدفين سجلهما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي بنيامين بافارد من الركلات الركنية.

ويعني ذلك أن برشلونة "مطالب بأقصى درجات الحذر في مرحلة تلعب فيها التفاصيل الدقيقة دورا حاسما في تحديد مصير أي فريق".

أهمية التعامل مع الكرات الثابتة

وحسب "آس"، فإن فليك سيشدد خلال اليومين القادمين على أهمية التركيز الشديد في التعامل مع الكرات الثابتة، خاصة أن فريق برشلونة لا يتميّز بطول قامة لاعبيه.

كما يدرك برشلونة حجم المعاناة التي تنتظره إذا وصل نهائي دوري الأبطال وواجه أرسنال الإنجليزي، الفريق الذي يُعد من أفضل فرق القارة الأوروبية العجوز في التعامل مع الكرات الثابتة.

ويتعيّن على برشلونة في الوقت الحالي التفكير في إنتر ميلان، "فالمسألة تتعلق بالتركيز والعقلية في ظل وجود مباريات عديدة في الدوري والأبطال، ومن المنتظر أن يبدي البلوغرانا الاهتمام الكافي والروح القتالية المطلوبة لتفادي المفاجآت"، وفق الصحيفة ذاتها.

يُذكر أن برشلونة تنتظره أيضا مباريات قوية في الجولات الـ5 الأخيرة من الدوري الإسباني ضد بلد الوليد، وريال مدريد، وإسبانيول، وفياريال، وأتلتيك بلباو، علما أن الفريق يتصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن النادي الملكي.