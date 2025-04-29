موعد مباراة المغرب ضد كينيا في كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة المغرب ضد كينيا في نهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب عاما تحت 20 سنة في مصر، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الخميس الموافق الأول من مايو/أيار الجاري على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وتبدأ المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

اللائحة المستدعاة لمنتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، مصر 2025 🚨Your squad list is ready for the U20 Africa Cup Of Nations – Egypt 2025 !#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/H50BeWNzdE — Équipe du Maroc (@EnMaroc) April 18, 2025

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة المغرب ضد كينيا:

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ويأتي منتخب "أسود الأطلس" في مجموعة ثانية صعبة تضم نيجيريا وتونس، وكينيا، لكنه يبدو عازما على الاستفادة من سمعة البلاد المتنامية في تطوير لاعبي الشباب.

يسعى المغرب -الذي يشارك للمرة السابعة في البطولة- لإنهاء فترة جفاء دامت 28 عاما، إذ يعود اللقب الوحيد في هذه البطولة إلى عام 1997.

ويعوّل المدرب محمد وحبي -الذي تم تعيينه في مارس/آذار 2022- على مجموعة جيدة من اللاعبين، أبرزهم نوفل الحناش مدافع باريس سان جيرمان وسعد الحداد مهاجم فينيزيا الإيطالي.