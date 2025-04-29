شاهد.. أبو تريكة: أرسنال وبرشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف محمد أبو تريكة، نجم المنتخب المصري السابق، عن توقعاته لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم 2024-2025.

وقال أبو تريكة، خلال الأستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" لمباراة أرسنال الإنجليزي ضد سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إنه يتوقع أن يكون نهائي البطولة "بين أرسنال وبرشلونة".

وتقام مباراة أرسنال ضد سان جيرمان اليوم الثلاثاء على ملعب "الإمارات" معقل أرسنال.

وتقام مباراة العودة في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس في السابع من مايو/أيار المقبل.

وتقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي غدا الأربعاء على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة.

وستقام مباراة العودة الحاسمة في ملعب "سان سيرو" معقل إنتر ميلان في السادس من مايو/أيار المقبل.