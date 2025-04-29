إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات

أُوقِف الألماني أنتونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم -اليوم الأربعاء- 6 مباريات بعدما طُرد من نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة بسبب رميه مقذوفا باتجاه الحكم.

قبل إطلاق صافرة النهاية في أجواء مشحونة، حصل اللاعب (32 عاما) الذي كان استبدله المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 111، على بطاقة حمراء.

وانتهت المباراة بخسارة مؤلمة لريال أمام غريمه برشلونة 2-3 بعد التمديد على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

وخضع المدافع الدولي لجراحة من أجل معالجة تمزق في الغضروف الخارجي لركبته اليسرى، وفق ما أعلنه النادي الملكي في وقت سابق الثلاثاء.

بعدما فقد السيطرة على أعصابه، مُنع روديغر من دخول الملعب من قبل عديد من زملائه والطاقم التدريبي.

وكان حكم اللقاء ريكاردو دي بورغوس بنغوتشيا ندد عشية نهائي كأس الملك بالضغوطات المستمرة التي تمارسها قناة ريال مدريد التلفزيونية، وانهار باكيا خلال مؤتمر صحافي.

وأثارت تصرفات المدافع الألماني إدانة في إسبانيا وألمانيا، إذ رأى المدير الرياضي للمنتخب الألماني رودي فولر أن لاعب ريال مدريد "يجب أن يتغير" وأن هذا النوع من الحوادث يجب ألا يحدث أبدا.

من ناحيته، اعتذر روديغر -عبر مواقع التواصل أول الأمس الأحد- عن تصرفاته خلال نهائي كأس الملك، قائلا "بالتأكيد لا يوجد أي عذر لسلوكي. قبل صافرة النهاية، ارتكبت خطأ. أعتذر مجددا للحكم، ولكل من خيّبت أملهم".

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وحسب التقرير الذي نشره الاتحاد الإسباني للعبة، فإن الظهير الإسباني لوكاس فاسكيس الذي طُرد أيضا، أوقف لمباراتين، على أن يقضي عقوبته في مسابقة الكأس فقط، بخلاف الألماني الذي لن يكون متاحا على أي حال حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في غضروف ركبته اليسرى.

في المقابل، ألغت لجنة الانضباط البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب خط وسط ريال الإنجليزي جود بيلينغهام بسبب الاحتجاج، معتبرة أنه لم تكن هناك لقطات تثبت "موقفا عدوانيا" تجاه الحكم.