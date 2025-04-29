أرسنال يسعى لاستغلال نقطة ضعف خطيرة في باريس سان جيرمان

يسعى أرسنال لاستغلال ثغرة مفترضة في جدار باريس سان جيرمان الصلب قد تساعد الفريق الإنجليزي على تجاوز عقبة نظيره الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال ضيفه سان جيرمان على ملعب الإمارات الليلة عند الساعة العاشرة (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية العريقة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أرسنال حدد ما وصفتها "بنقطة الضعف" في صفوف بطل الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وترى الصحيفة أن حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما هو الحلقة الأضعف في سان جيرمان، علما أنه واحد من الحراس الذين تألقوا بشدة أمام المنتخب الإنجليزي وأندية البريميرليغ في مناسبات سابقة.

وتصدّى دوناروما لركلتي ترجيح في نهائي كأس أوروبا (يورو 2020) بين إيطاليا وإنجلترا ومنح اللقب لبلاده، كما ساهم في إقصاء ليفربول وأستون فيلا من دور الـ16 والـ8 على التوالي من النسخة الحالية لدوري الأبطال.

ورغم خوضه أكثر من 400 مباراة في مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية والمنتخب إلا أن هناك قلقا في باريس من ضعف تعامله مع الكرات العرضية والركنيات بالإضافة إلى وجود مشاكل في التعامل مع الكرة بقدميه وفق "ذا صن".

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وعليه طلب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال من لاعبيه إرسال العديد من العرضيات داخل منطقة جزاء الفريق الباريسي وأكد ضرورة استغلال الكرات الثابتة بأفضل طريقة ممكنة.

وكان أرسنال قد لجأ إلى هذه الإستراتيجية خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالموسم الحالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 2-0.

Strength. Focus. Determination. All the key moments from our PSG win ✊ pic.twitter.com/BnyqVcUYj3 — Arsenal (@Arsenal) October 2, 2024

وفي تلك المباراة جاء هدف أرسنال الأول بعد عرضية من لياندرو تروسارد سجل منها كاي هافرتز برأسه مستغلا تردد دوناروما في الخروج للكرة، ثم جاء الهدف الثاني عبر ركلة حرة منخفضة نفذها بوكايو ساكا من الجهة اليمنى مرت من تحت جسد الحارس الإيطالي.

وكان الهدفان بمثابة سيناريو مكرر للعديد من اللقطات التي فشل فيها دوناروما (26 عاما) في التعامل مع الكرات العرضية.

ففي الموسم الماضي وخلال ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، سجل الدانماركي أندرياس كريستنسين لاعب برشلونة هدف الفوز لبرشلونة (3-2) بكرة رأسية وصلته من ركلة ركنية داخل خط الـ6 ياردة رغم الطول الفارع الذي يتمتع به دوناروما (1.96 متر) حيث بقي متسمرا في مرماه "وكأنه غير قادر على قراءة مسار الكرة".

وفي مباراة الإياب واجه دوناروما صعوبات في التعامل مع كرة عرضية من لامين جمال استغلها رافينيا ليسجل هدف التقدم لبرشلونة، علما أن باريس قلب تأخره بتلك المباراة وفاز 4-1 وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.

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وفي المربع الذهبي أمام بوروسيا دورتموند تكررت معاناة دوناروما عندما سجل ماتس هوملز هدفا برأسه من ركنية نفذها جوليان براندت، من دون أي تدخّل من الحارس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دوناروما ارتكب أخطاء عديدة أثناء تمرير الكرة من الخلف في بعض مباريات الدوري الفرنسي خلال الموسمين الأخيرين.

وفي مارس/آذار الماضي انشغل دوناروما بمجادلة مع زملائه المدافعين في منتخب إيطاليا لدرجة أن الألمان استغلوا هذه اللقطة لينّفذ جوشوا كيميش ركنية سريعة سمحت لجمال موسيالا تسجيل هدف في المرمى الخالي، وحين أدرك الحارس ما يحدث وجد الكرة في شباكه بالفعل.

هدف غريب يسكن شباك دوناروما. 🧤🇮🇹 من المسؤول عن هفوة المنتخب الإيطالي؟#دوري_الأمم_الأوروبية #ألمانيا_إيطاليا pic.twitter.com/oic83F0rxT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025

ولكن تبقى اللحظة الأبرز في مسيرة دوناروما عندما أنقذ ركلتي ترجيح في نهائي يورو 2020، ليقود إيطاليا للتتويج بلقب أوروبا في ملعب ويمبلي.

وبعد تألقه أمام ليفربول وأستون فيلا عنونت صحيفة "ليكيب" الفرنسية "ليحفظ الله دوناروما"، لكن بعد خسارة باريس أمام نيس يوم الجمعة الماضي 1-3 منحت الصحيفة نفسها الحارس الإيطالي تقييم 3 من 10 حيث فشل في التعامل مع كرات عرضية كلّفت فريقه اثنين من أهداف نيس وهو ما يأمل أرسنال في تكراره الليلة.