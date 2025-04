أرسنال يسعى لاستغلال نقطة ضعف خطيرة في باريس سان جيرمان

يسعى أرسنال لاستغلال ثغرة مفترضة في جدار باريس سان جيرمان الصلب قد تساعد الفريق الإنجليزي على تجاوز عقبة نظيره الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال ضيفه سان جيرمان على ملعب الإمارات الليلة عند الساعة العاشرة (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية العريقة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أرسنال حدد ما وصفتها "بنقطة الضعف" في صفوف بطل الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وترى الصحيفة أن حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما هو الحلقة الأضعف في سان جيرمان، علما أنه واحد من الحراس الذين تألقوا بشدة أمام المنتخب الإنجليزي وأندية البريميرليغ في مناسبات سابقة.

وتصدّى دوناروما لركلتي ترجيح في نهائي كأس أوروبا (يورو 2020) بين إيطاليا وإنجلترا ومنح اللقب لبلاده، كما ساهم في إقصاء ليفربول وأستون فيلا من دور الـ16 والـ8 على التوالي من النسخة الحالية لدوري الأبطال.

ورغم خوضه أكثر من 400 مباراة في مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية والمنتخب إلا أن هناك قلقا في باريس من ضعف تعامله مع الكرات العرضية والركنيات بالإضافة إلى وجود مشاكل في التعامل مع الكرة بقدميه وفق "ذا صن".

وعليه طلب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال من لاعبيه إرسال العديد من العرضيات داخل منطقة جزاء الفريق الباريسي وأكد ضرورة استغلال الكرات الثابتة بأفضل طريقة ممكنة.

وكان أرسنال قد لجأ إلى هذه الإستراتيجية خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالموسم الحالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 2-0.

