شاهد.. شباب برشلونة وسيداته فازوا بالثلاثية والرجال يقتربون

تُوِّج فريق برشلونة الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب لكرة القدم، بعد فوزه الكبير في النهائي على طرابزون سبور التركي 4-1.

وبهذا التتويج يكون برشلونة قد فاز بالثلاثية (الدوري والكأس وبطولة أوروبا) في مرحلة الشباب تحت 19 عاما، وبثلاثية أخرى لفريق السيدات، مع اقتراب الفريق الأول من ثلاثية أيضا.

ونجح الفريق الإسباني في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعدما سبق له الفوز به عامي 2014 و2018، ليضيف لقب الموسم الحالي إلى خزائنه ويصبح الأكثر تتويجا بالبطولة عبر تاريخها، متفوقا على تشلسي الإنجليزي صاحب اللقبين.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 11 عن طريق إبراهيم ديارا، قبل أن يضيف زميله أندرياس كوينكا الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وعاد برشلونة للتسجيل مجددا في الدقيقة 57 عن طريق هوجو ألبا، قبل أن يعود ديارا ويسجل الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 68.

وسجل طرابزون سبور هدفه الوحيد في الدقيقة 88 عن طريق بوكان تيبوكوجلو.

لاعب طرابزون سبور بيكان تيبوكوغلو ينهار من البكاء بعد تسجيله الهدف الوحيد لفريقه في شباك برشلونة#دوري_أبطال_أوروبا_للشباب#UEFAYouthLeague pic.twitter.com/NoxGvWGIsy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2025

وكان برشلونة قد وصل للنهائي بعدما تغلب في قبل النهائي على ألكمار الهولندي بهدف نظيف، فيما وصل الفريق التركي للمباراة النهائية بعدما تغلب في الدور ذاته على ريد بول سالزبورج النمساوي 2-1.