انقطاع الكهرباء في إسبانيا يعطل مباريات دورة مدريد للتنس

تسبب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في إسبانيا، الذي شمل أيضا البرتغال وجزءا من جنوب فرنسا، في تعطيل مباريات دورة مدريد في التنس للرجال والسيدات، وذلك بعد أن ضمنت الأميركية كوكو غوف (الرابعة عالميا) والروسية ميرا أندرييفا (السابعة عالميا) تأهلهما إلى ربع النهائي.

وفي ثمن نهائي دورة الألف نقطة للسيدات -التي تحمل لقبها البولندية إيغا شفيونتيك (الثانية عالميا)- تغلبت غوف على السويسرية بيليندا بنتشيتش (الـ42) 6-4 و6-2، في حين فازت أندرييفا على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا (الـ99) 6-1 و6-4.

وتتواجه اللاعبتان في الدور ربع النهائي الذي تصل إليه غوف للمرة الأولى في العاصمة الإسبانية، في حين وصلت إليه العام الماضي منافستها الروسية، التي تحتفل غدا الثلاثاء بذكرى ميلادها الـ18.

ولم يحدد سبب انقطاع التيار وفقا لمشغلي شبكات الكهرباء، وقالت شركة ريد إلكتريكا الحكومية الإسبانية -عبر منصة إكس- إنها تمكنت من إعادته في شمال وجنوب البلاد، في حين أفادت شركة رين البرتغالية بأن شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها، بما يشمل إسبانيا والبرتغال، تأثرت بالانقطاع، بالإضافة إلى جزء من فرنسا.

وتسبب الانقطاع في توقف مباراة البلغاري غريغور ديميتروف (الـ16) والبريطاني جايكوب فيرنلي في دورة الرجال لماسترز الألف نقطة، وذلك بعدما حسم الأول المجموعة الأولى 6-4 وتقدم في الثانية 5-4 والإرسال في حوزة منافسه.

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وقالت رابطة المحترفين (إيه تي بي) -عبر موقعها الرسمي- إن "انقطاع التيار الكهربائي تسبب في منع استخدام نظام التحكيم الإلكتروني وترك كاميرا معلقة فوق الملعب المركزي، مما حال دون استئناف اللعب".

وأفاد منظمو الدورة -عبر منصة إكس- بأنهم يعملون "على إعادة" الكهرباء "بأسرع ما يمكن"، من دون إعطاء جدول زمني لاستئناف المباريات.

وعلى الملعب رقم 4، توقفت المباراة في المجموعة الثانية بين الإيطالي ماتيو أرنالدي الذي هزم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخامس في الدور الثاني، والبوسني دامير دجومهور، لكنها استؤنفت وفاز الأول بنتيجة 6-3 و6-4 ليتأهل إلى ثمن النهائي.