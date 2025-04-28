انقطاع الكهرباء في إسبانيا يعطل مباريات دورة مدريد للتنس

تسبب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في إسبانيا والذي طال أيضا البرتغال وجزءا من جنوب فرنسا، في تعطيل مباريات دورة مدريد في التنس للرجال والسيدات، وذلك بعد أن ضمنت الأميركية كوكو غوف الرابعة عالميا والروسية ميرا أندرييفا السابعة تأهلهما إلى ربع النهائي.

وفي ثمن نهائي دورة الألف نقطة للسيدات التي تحمل لقبها البولندية إيغا شفيونتيك الثانية عالميا، تغلبت غوف على السويسرية بيليندا بنتشيتش الثانية والأربعين 6-4 و6-2، فيما فازت أندرييفا على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا التاسعة والتسعين 6-1 و6-4.

وتتواجه اللاعبتان معا في الدور ربع النهائي الذي تصل إليه غوف للمرة الأولى في العاصمة الإسبانية، فيما سبق لمنافستها الروسية التي تحتفل الثلاثاء بميلادها الثامن عشر، أن بلغته العام الماضي.

ولم يحدد سبب انقطاع التيار وفقا لمشغلي شبكات الكهرباء وقالت شركة "ريد إلكتريكا" الحكومية الإسبانية على منصة "أكس" إنها تمكنت من إعادته في شمال وجنوب البلاد، في حين أفادت شركة "رين" البرتغالية أن شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها، بما يشمل إسبانيا والبرتغال، تأثرت بالانقطاع، بالإضافة إلى جزء من فرنسا.

وتسبب الانقطاع بتوقف مباراة البلغاري غريغور ديميتروف السادس عشر والبريطاني جايكوب فيرنلي في دورة الرجال لماسترز الألف نقطة، وذلك بعدما حسم الأول المجموعة الأولى 6-4 وتقدم في الثانية 5-4 والإرسال في حوزة منافسه.

إعلان

وقالت رابطة المحترفين (أيه تي بي) في موقعها الرسمي "تسبب انقطاع التيار الكهربائي في منع استخدام نظام التحكيم الإلكتروني وترك كاميرا معلقة فوق الملعب المركزي، مما حال دون استئناف اللعب".

وأفاد منظمو الدورة على موقع "أكس" إنهم يعملون "على اعادة" الكهرباء "بأسرع ما يمكن"، من دون إعطاء جدول زمني لاستئناف المباريات.

وعلى الملعب رقم 4، توقفت المباراة في المجموعة الثانية بين الإيطالي ماتيو أرنالدي الذي هزم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخامس في الدور الثاني، والبوسني دامير دجومهور، لكنها استؤنفت وفاز الأول بنتيجة 6-3 و6-4 ليتأهل إلى ثمن النهائي.