موعد مباراة النصر ضد كاواساكي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة النصر السعودي ضد ضيفه كاواساكي فرونتال الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة.

وتقام المباراة بعد غد الأربعاء على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في جدة، وتبدأ الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة النصر ضد كاواساكي:

beIN Sports AFC 1 HD

SSC HD

تأهل النصر لنصف النهائي بعد فوزه الكبير 4-1 على يوكوهاما إف مارينوس الياباني في ربع النهائي، السبت الماضي، بينما تأهل كاواساكي بعد فوز صعب على السد القطري 3-2، الأحد الماضي.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بين الفائز من مباراتي النصر ضد كاواساكي، والهلال السعودي ضد مواطنه الأهلي، السبت القادم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالسعودية التي تستضيف الأدوار النهائية للبطولة.