نصيحة لروديغير لاعب ريال مدريد بعد سلوكه في الكلاسيكو

نصح رودي فولر، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، مدافع ريال مدريد الإسباني أنتونيو روديغر بوجوب أن يتغيّر، وأنه في قرارة نفسه يعلم ذلك، على خلفية ما بدر منه من احتجاجات عنيفة تجاه حكم مباراة نهائي كأس إسبانيا.

وقال فولر (65 عاما) إن "توني لاعب كرة قدم استثنائي، وشخص عاطفي للغاية، ومقاتل على أرض الملعب. يجب أن يظل كذلك. ولكن في هذه الحالة، تأثر هو وبعض زملائه بشكل كبير بالأجواء المتوترة للغاية في النادي".

وقبل إطلاق صافرة النهاية بفوز برشلونة على ريال 3-2 بعد التمديد في أجواء مشحونة، حصل روديغر (32 عاما) الذي استبدله المدرب كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 111 على بطاقة حمراء، بعدما "رمى مقذوفا" باتجاه الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغوتشيا.

وكان بنغوتشيا ندد عشية نهائي كأس الملك بالضغوطات المستمرة التي تمارسها قناة ريال مدريد التلفزيونية، وانهار باكيا خلال مؤتمر صحفي.

وأضاف فولر، المهاجم والمدرب السابق للمنتخب الألماني (2000-2004) "هذا لا يمكن أن يحدث، خاصة من قِبل لاعب في المنتخب الوطني الألماني. عليه أن يغيّر هذا، وهو يعلم ذلك، كما يتضح من ردود فعله العلنية".

ويواجه روديغر خطر الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة، حسب لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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واعتذر روديغر عبر مواقع التواصل، الأحد، عن تصرفاته خلال نهائي كأس الملك، قائلا "بالتأكيد لا يوجد أي عذر لسلوكي. قبل صافرة النهاية، ارتكبت خطأ. أعتذر مجددا للحكم ولكل من خيّبت أملهم".

وتواصل روديغر مع فولر ويوليان ناغلسمان مدرب "المانشافت" أمس الأحد، وهو ما تحدث عنه المدير الرياضي قائلا "ناقشنا الوضع لفترة طويلة". كما جرى تبادل الآراء داخل الاتحاد الألماني للعبة.

وختم فولر حديثه قائلا "توني لاعب ممتاز، لكن كلاعب في المنتخب الوطني، عليه أيضا أن يُظهر رقيا في سلوكه. فهو يطالب، بحق، باحترامه وعليه أيضا أن يُظهر هذا الاحترام للآخرين من دون استثناء".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فمن غير المتوقع أن يعاقب الاتحاد الألماني روديغر، في حين تستضيف بلاده دور الأربعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث يواجه أبطال العالم 4 مرات في نصف النهائي البرتغال في 4 يونيو/حزيران على ملعب "أليانز أرينا" بميونخ.