موعد مباراة أرسنال ضد سان جيرمان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة أرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لهذه المواجهة.

وتقام المباراة غدا الثلاثاء على ملعب "الإمارات" معقل أرسنال، ويديرها طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينسيتش.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة أرسنال ضد سان جيرمان بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

beIN Sports HD 1 (تعليق عامر الخوذيري)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وقد التقى الفريقان في 7 مباريات سابقة، انتهت 4 منها بفوز أرسنال، و3 بالتعادل، ولم يفز سان جيرمان بأي مباراة.

وتقام مباراة العودة في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس في السابع من مايو/أيار المقبل.

تأهل تاريخي لأرسنال على حساب ريال مدريد

تأهل أرسنال لنصف النهائي بانتصار تاريخي على ريال مدريد الإسباني، ذهابا وإيابا (3-صفر و2-1)، ليتأهل بفوزه 5-1 في مجموع المباراتين.

وتأهل سان جيرمان لمواجهة أرسنال بفوزه على أستون فيلا الإنجليزي 5-4 في مجموعة المباراتين، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز سان جيرمان 3-1 وخسارته في العودة 2-3.

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عودة ميرينو إلى تدريبات أرسنال

عاد الإسباني ميكيل ميرينو إلى تدريبات فريق أرسنال قبل مواجهة سان جيرمان.

وكانت مشاركة لاعب الوسط والذي تحول لمهاجم بشكل مؤقت في الفترة الماضية، كانت محل شك وذلك بعد غيابه عن مواجهة كريستال بالاس بالدوري قبل ستة أيام.

وقال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عقب التعادل 2-2 مع كريستال بالاس، إنه غير متأكد من مدى جاهزية ميرينو لمواجهة الفريق الفرنسي.

ورغم ذلك يبدو أن ميرينو سيكون جاهزا للمشاركة بعدما شارك في جزء من الحصة التدريبية للفريق اليوم الاثنين.

وقد يعود اللاعب الدولي الإسباني للمشاركة في خط الوسط في مباراة باريس سان جيرمان بسبب غياب الغاني توماس بارتي الموقوف، فيما قد يتواجد البلجيكي لياندرو تروسارد في خط الهجوم حيث سجل 4 أهداف في آخر 4 مباريات بالدوري.