موعد مباراة الهلال ضد الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد المباراة المرتقبة بين عملاقي الكرة السعودية، الهلال وأهلي جدة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 29 أبريل/نيسان الجاري على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في جدة، وتبدأ الساعة السابعة والنصف (19:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال:

beIN Sports AFC 1 HD

SSC HD

تأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على بوريرام يونايتد التايلاندي بثلاثية نظيفة السبت الماضي، بينما تأهل الهلال بعد أن اكتسح منافسه غوانجو الكوري الجنوبي بسباعية نظيفة يوم الجمعة الماضي.

ويعبر الفائز للمباراة النهائية، منتظرا الفائز من المباراة الأخرى في نصف النهائي بين فريقي النصر السعودي ضد كاوزاكي فرونتال الياباني، التي ستقام بعد غد الأربعاء.

المواجهة الرابعة بين الأهلي والهلال

التقى الفريقان 3 مرات هذا الموسم، حيث فاز الهلال 4-1 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس/آب الماضي.

وتبادل الفريقان الفوز في الدوري السعودي، حيث حسم الهلال لقاء الدور الأول لصالحه 2-1، في حين فاز الأهلي بمباراة الدور الثاني 3-2.

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وسبق أن التقى الأهلي والهلال مرة واحدة على المستوى الآسيوي، وكان ذلك في الدور ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا عام 2019، وتفوق الهلال بالتأهل لربع النهائي بعد الفوز ذهابا 4-2 والخسارة إيابا بهدف نظيف، ليتأهل الزعيم بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.