مورينيو مرشح للعودة إلى التدريب في البريميرليغ

رغم بقاء 6 جولات على نهاية الدوري التركي لكرة القدم فإن مستقبل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة بات محل شك، إذ تشير تقارير بريطانية إلى إمكانية عودة "السبيشل ون" للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

وتعاقدت إدارة فنربخشة مع مورينيو الصيف الماضي أملا منها في إنهاء سيطرة غلطة سراي على لقب الدوري التركي في الموسمين الأخيرين، لكن يبدو أن هذا الهدف لن يتحقق هذا الموسم على اعتبار أن غلطة سراي يتصدر المسابقة بفارق 5 نقاط.

ومرّ مورينيو بأزمات عديدة في كرة القدم التركية هذا الموسم آخرها اعتداؤه على نظيره أوكان بوروك مدرب غلطة سراي بعد انتهاء مباراة الفريقين في بطولة كأس تركيا أوائل الشهر الجاري، الأمر الذي أدى إلى عقوبته بالإيقاف 3 مباريات.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن مورينيو ربما يرحل عن فنربخشة بنهاية الموسم الحالي وفق موقع "سبورت بيبل" البريطاني.

وأضاف الموقع ذاته أن فريق رينجرز الأسكتلندي يبحث عن مدير فني بعد إقالة مدربه فيليب كليمنت، ويتولى باري فيرغسون المهمة مؤقتا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مورينيو (62 عاما) يفضّل العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز وتسلّم تدريب ليدز يونايتد الذي ضمن صعوده إلى "البريميرليغ" في الموسم المقبل.

Jose Mourinho joining Leeds United?! 😳💭 After being linked with both the Leeds and Rangers jobs, Alan Brazil is certain Jose Mourinho would PREFER to take over at Elland Road. 👀 Brazil's talkSPORT co-host Sam Ellard agreed that the Special One would: "take a way back to the… pic.twitter.com/ffkPtZRyKD — talkSPORT (@talkSPORT) April 24, 2025

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ورغم أن المدرب الألماني دانيال فاركي قاد ليدز للعودة إلى البريميرليغ، فإن مستقبله مع الفريق مهدد بسبب نتائج الفريق السابقة في الدوري الممتاز، الأمر الذي دفع إدارة الفريق إلى التفكير في استبداله بمورينيو.

وسبق لمورينيو أن تولى تدريب فرق تشلسي (فاز معه باللقب 3 مرات) ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الأثناء، ترك مورينيو الباب مفتوحا أمام إمكانية التدريب في أسكتلندا في المستقبل، مشيدا بـ"الشغف" في الدوري المحلي هناك.

وعندما سُئل عما إذا كان نادي رينجرز يمثل خيارا جذابا له، أجاب "في الوقت الحالي لا، لأن لدي وظيفة تحفزني، لكن لم لا في المستقبل؟".

وأضاف "هناك من يقول إن المنافسة في الدوري الأسكتلندي تقتصر على فريقين فقط لكنه بطولة مفعمة بالشغف، بالنسبة لي الشغف بكرة القدم هو كل شيء".