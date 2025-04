مورينيو مرشح للعودة إلى التدريب في البريميرليغ

رغم بقاء 6 جولات على نهاية الدوري التركي لكرة القدم فإن مستقبل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة بات محل شك، إذ تشير تقارير بريطانية إلى إمكانية عودة "السبيشل ون" للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

وتعاقدت إدارة فنربخشة مع مورينيو الصيف الماضي أملا منها في إنهاء سيطرة غلطة سراي على لقب الدوري التركي في الموسمين الأخيرين، لكن يبدو أن هذا الهدف لن يتحقق هذا الموسم على اعتبار أن غلطة سراي يتصدر المسابقة بفارق 5 نقاط.

ومرّ مورينيو بأزمات عديدة في كرة القدم التركية هذا الموسم آخرها اعتداؤه على نظيره أوكان بوروك مدرب غلطة سراي بعد انتهاء مباراة الفريقين في بطولة كأس تركيا أوائل الشهر الجاري، الأمر الذي أدى إلى عقوبته بالإيقاف 3 مباريات.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن مورينيو ربما يرحل عن فنربخشة بنهاية الموسم الحالي وفق موقع "سبورت بيبل" البريطاني.

وأضاف الموقع ذاته أن فريق رينجرز الأسكتلندي يبحث عن مدير فني بعد إقالة مدربه فيليب كليمنت، ويتولى باري فيرغسون المهمة مؤقتا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مورينيو (62 عاما) يفضّل العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز وتسلّم تدريب ليدز يونايتد الذي ضمن صعوده إلى "البريميرليغ" في الموسم المقبل.

Jose Mourinho joining Leeds United?! 😳💭

After being linked with both the Leeds and Rangers jobs, Alan Brazil is certain Jose Mourinho would PREFER to take over at Elland Road. 👀

Brazil's talkSPORT co-host Sam Ellard agreed that the Special One would: "take a way back to the… pic.twitter.com/ffkPtZRyKD

— talkSPORT (@talkSPORT) April 24, 2025