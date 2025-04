جميع الأرقام القياسية التي حققها لامين جمال جوهرة برشلونة

يوما بعد يوم يثبت الإسباني لامين جمال (جوهرة برشلونة) أنه ألمع موهبة شابة في عالم كرة القدم حاليا، وقد أكد ذلك أمس حين قاد فريقه للتتويج بكأس ملك إسبانيا على حساب الغريم ريال مدريد.

وقدّم جمال تمريرتين حاسمتين سجل منهما بيدري وفيران توريس الهدفين الأول والثاني للبارسا، قبل أن يتكفل زميله جول كوندي بإحراز هدف الفوز (3-2) في الشوط الإضافي الثاني.

وتُعد هاتان التمريرتان غيضا من فيض ما يقدّمه جمال (17 عاما) منذ ترقيته للعب في صفوف الفريق الأول لبرشلونة، علما بأنه نتاج أكاديمية لاماسيا الشهير التابعة للنادي الكتالوني.

وتدرّج لامين جمال عبر الفئات السنية لبرشلونة لمدة 9 سنوات قبل أن يخوض أولى مبارياته مع الفريق الأول عام 2023، ومنذ تلك اللحظة بدأ بتحطيم الأرقام القياسية سواء محليا أو قاريا.

ومع مرور الوقت، أصبح لامين جمال من العناصر الأساسية في تشكيلة البارسا. وهناك من يراه بأنه أصبح واحدا من أفضل الأجنحة في العالم بناء على ما يقدّمه من أداء ومهارات استثنائية.

ورغم صغر سنه، حقق لامين العديد من الأرقام القياسية، وهو إنجاز كبير للاعب في هذه السن، وفق موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

وتاليا جميع الأرقام القياسية التي حققها لامين جمال:

أصغر لاعب يبدأ مباراة في الدوري الإسباني بالقرن الـ21: شارك أساسيا في مباراة برشلونة وقادش يوم 20 أغسطس/آب 2023 وهو بعمر 16 عاما و38 يوما.

أصغر لاعب يصنع هدفا في الدوري الإسباني بالقرن الـ21: حدث ذلك في مباراة برشلونة وفياريال يوم 27 أغسطس/آب 2023 وهو بعمر 16 عاما و45 يوما.

أصغر لاعب يشارك ويسجل هدفا مع منتخب إسبانيا: لعب ضد جورجيا، وهز الشباك وذلك يوم 8 سبتمبر/أيلول 2023 بعمر 16 عاما و57 يوما.

💎Le but de Lamine Yamal face à la Géorgie, plus jeune débutant et plus jeune buteur de l’histoire de l’Espagne !pic.twitter.com/YQaw0J4QFh — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) September 8, 2023

أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا: لعب ضد رويال أنتويرب بدور المجموعات يوم 19 سبتمبر/أيلول 2023 وهو بعمر 16 عاما و68 يوما.

أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسية مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا: لعب ضد بورتو في دور المجموعات يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو بعمر 16 عاما و83 يوما.

أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ برشلونة والدوري الإسباني: هز شباك غرناطة يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو بعمر 16 عاما و87 يوما.

أصغر لاعب يشارك في الكلاسيكو: لعب ضد ريال مدريد بالليغا يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وذلك على ملعب مونتجويك الأولمبي بعمر 16 عاما و107 أيام.

أصغر لاعب يصنع هدفا بدوري أبطال أوروبا: وذلك في مباراة برشلونة وأنتويرب يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2023 وهو بعمر 16 عاما و153 يوما.

أصغر لاعب يخوض 50 مباراة رسمية مع برشلونة: وذلك ضد رايو فاييكانو يوم 19 مايو/أيار 2024 وهو بعمر 16 عاما و311 يوما.

أصغر لاعب يصنع هدفا في كأس أوروبا (اليورو): وذلك في مباراة إسبانيا وكرواتيا بدور المجموعات يوم 15 يونيو/حزيران 2024 وهو بعمر 16 عاما و339 يوما.

أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس أوروبا (اليورو): وذلك في مباراة إسبانيا وفرنسا بنصف النهائي يوم 9 يوليو/تموز 2024 وهو بعمر 16 عاما و362 يوما.

أصغر لاعب يشارك ويفوز بنهائي بطولة أمم أوروبا: فوز إسبانيا على إنجلترا 2-1 وذلك يوم 14 يوليو/تموز 2024 وهو بعمر 17 عاما ويوم واحد.

أصغر هداف في تاريخ الكلاسيكو: سجل هدفا لبرشلونة في مرمى ريال مدريد يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في الليغا وهو بعمر 17 عاما و105 أيام.

أصغر لاعب يسجل في أدوار خروج المغلوب بدوري الأمم الأوروبية: وذلك في مباراة إسبانيا وهولندا يوم 23 مارس/آذار 2025 وهو بعمر 17 عاما و253 يوما.